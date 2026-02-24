Хорошая камера и ничего лишнего: какой недорогой Google Pixel советуют эксперты (фото)

Новые смартфоны стоят дорого, но часто не предлагают стоящих нововведений. Есть доступная и надежная модель от Google из 2023 года, которую до сих пор высоко оценивают обозреватели техники.

Сегодня флагманы перегружены функциями ИИ, которые не всем нужны, пишет Android Police. Если нужен качественный аппарат с "чистой" ОС и приличными характеристиками, стоит присмотреться к проверенному середняку Google Pixel 7a,

Выпущенный три года назад смартфон все еще актуален и будет обновляться вплоть до ОС Android 17. При этом он сохранил все полезные фишки Google, включая умный диктофон (превращает речь в текст офлайн), четкий звук во время звонков (Clear Calling) и функцию Now Playing (распознавание играющей музыки вокруг без интернета). Для полного отключения ИИ, если он вам не нужен, можно удалить соответствующие приложения вроде Gemini.

Google Pixel 7a Фото: gsmarena.com

Камера Pixel 7a до сих пор выдает прекрасные результаты, которых с головой хватит для любых повседневных задач. Процессор Tensor G2 не потянет тяжелые игры, но обеспечит комфортную работу в мессенджерах и браузере. Таким образом, за скромные деньги покупатель получает стабильный аппарат с долгосрочной поддержкой ПО и 6,1-дюймовым OLED-дисплеем (90 Гц, FHD+).

Опрос Телевизоры каких брендов вы предпочитаете? Опрос открыт до LG Samsung Hisense TCL Panasonic Sony Toshiba Xiaomi Ни один из перечисленных брендов Голосувати

Конечно, журналисты указывают и пару компромиссов. Чип Tensor G2 — уже не самое свежее решение, он обладал склонностью к нагреву под нагрузкой, и подтормаживания на последней ОС могут все же случаться. В наличии 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища — возможно, в нынешних реалиях не всем хватит встроенной памяти. Автономность тоже не относится к козырям бюджетника: батарея емкостью 4385 мАч выдает в среднем пять часов активного экрана, а мощность зарядки ограничена 18 Вт.

Несмотря на эти минусы, Pixel 7a остается вполне разумным выбором, если нужен доступный и компактный камерофон с приятной в эксплуатации системой. На зарубежных площадках гаджет отдают всего за 200 долларов.

Цена Google Pixel 7a в Украине — от 6500 грн (б/у, хорошее состояние); новый — от 13 141 грн.

Ранее сообщалось, что Google представила Pixel 10a. Смартфон среднего класса сохранил стартовую цену прошлой модели, но получил важные улучшения в эргономике, экране и скорости зарядки.