Доступный камерофон Google по цене предшественника: представлен Pixel 10a (фото)

Google выпустила Pixel 10a — смартфон среднего класса, который сохранил стартовую цену прошлой модели, но получил важные улучшения в эргономике, экране и скорости зарядки.

О релизе "бюджетника" от поискового гиганта сообщает GSMArena.

Компания делает особый акцент на экологичных материалах. Впервые в линейке "a" применяются переработанный кобальт, золото и вольфрам, а алюминиевая рамка на 100% состоит из вторсырья. Упаковка смартфона полностью лишена пластика.

Главный апгрейд коснулся дисплея. 6,3-дюймовая OLED-панель Actua (120 Гц, FHD+) стала ярче: пиковый показатель вырос с 2700 до 3000 нит. Кроме того, экран теперь защищен современным стеклом Gorilla Glass 7i, которое значительно превосходит Gorilla Glass 3 (установленное в Pixel 9a) по устойчивости к падениям и царапинам. Задняя панель выполнена из переработанного пластика, а корпус сохранил влагозащиту по стандарту IP68.

За быстродействие отвечает процессор Tensor G4 — тот же чип, что установлен в Pixel 9a и флагманской серии Pixel 9. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, встроенной — 128 или 256 ГБ.

Цвета Google Pixel 10a Фото: Google

При сохранении емкости аккумулятора в 5100 мАч, Google увеличила мощность зарядки. Теперь смартфон поддерживает 30 Вт по проводу (ранее было 23 Вт) и 10 Вт беспроводным способом. Важный нюанс: магнитов (для совместимости с аксессуарами типа MagSafe) в корпусе и официальных чехлах нет.

Аппаратная часть камер не изменилась: основной модуль на 48 Мп и ультраширокоугольный на 13 МП. Google традиционно полагается на софт и нейросети. Новинка работает под управлением ОС Android 16 и будет получать обновления ОС и безопасности в течение 7 лет.

Функциональность расширена за счет ИИ:

Camera Coach: советы по композиции и съемке от ассистента Gemini.

советы по композиции и съемке от ассистента Gemini. Gemini Live: продвинутое голосовое управление.

продвинутое голосовое управление. Add Me и Auto Best Take: фирменные алгоритмы для идеальных групповых снимков.

Смартфон поступит в продажу 6 марта в четырех цветах: Fog (светло-зеленый), Obsidian (черный), Berry и Lavender.

Цена: $500 (США) / €550 (Европа).

