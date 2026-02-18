Скрытый недостаток подержанных смартфонов: какие популярные гаджеты нельзя покупать (фото)

Покупка б/у смартфона — отличный способ сэкономить, но часто покупатели смотрят только на состояние экрана, емкость АКБ и царапины на корпусе. Есть малозаметный нюанс, определяющий быстродействие — тип внутреннего хранилища.

Фокус раccкажет, почему старый тип накопителей eMMC означает слабую производительность и какие модели лучше не покупать в 2026 даже за копейки.

Что такое eMMC и почему это плохо

eMMC (embedded Multi-Media Controller) — это старый стандарт флеш-памяти, который массово применялся в смартфонах до 2018-2019 годов, а в ультрабюджетном сегменте задержался еще дольше. Простыми словами, это аналог дешевой SD-карты, распаянной прямо на плате телефона. Главная проблема eMMC — низкая скорость и невозможность выполнять чтение и запись одновременно (полудуплексный режим).

На практике это выливается в множество раздражающих моментов при эксплуатации телефона, и мощный процессор здесь не поможет. Система может "замирать" при обновлении приложений в фоне, простые мессенджеры запускаются долго, многозадачность страдает. В 2026 году, когда программы стали тяжелее, этот тип памяти просто не справляется с нагрузкой.

UFS (Universal Flash Storage) — современный стандарт, который сейчас устанавливают даже в доступные аппараты. Память работает по принципу SSD-дисков в компьютерах: умеет читать и писать данные одновременно, обеспечивая мгновенный отклик системы. Даже бюджетный смартфон с UFS будет работать быстрее, чем старый флагман с eMMC.

Даже дорогой в свое время Samsung Galaxy A9 (2018) оснащался памятью eMMC 5.1 Фото: sammobile.com

Какие модели обходить стороной

На вторичном рынке все еще полно устройств с устаревшей памятью. Покупать их сейчас означает терпеть постоянные "тормоза". Вот самые популярные из них:

Xiaomi Redmi 9A и 9C: хиты продаж прошлых лет, особенно в версиях 2/32 ГБ или 3/64 ГБ. Из-за медленной памяти eMMC 5.1 эти телефоны сейчас с трудом работают даже в системном ПО, не говоря о чем-то более требовательном.

Samsung Galaxy A0x серии: Ультрабюджетные модели (Galaxy A01-A06). Samsung экономила на памяти в этой линейке вплоть до недавнего времени.

Старые Samsung Galaxy A и J-серий: недорогие модели, выпущенные до 2019 года (даже A9 2018), часто оснащались медленными чипами. Начиная с Galaxy A50/A51 уже ставятся накопители UFS.

Ранние Xiaomi Redmi Note: устройства до Note 8/Note 9 (без приставки Pro) также страдали от медленного накопителя.

Бюджетники Huawei, Honor, Motorola (2018–2020): Модели начального уровня (серии Huawei Y, Moto E) в 90% случаев имеют на борту eMMC.

Samsung Galaxy S10e: компактный флагман 2019 года, который стоит около 4000 грн на вторичном рынке Фото: itc.ua

Что выбрать вместо них?

Если бюджет ограничен, эксперты рекомендуют рассмотреть старые флагманы или "середняки", где уже использовалась быстрая память UFS.

Samsung Galaxy S-серии (начиная с S9/S10 и новее), iPhone 11 и выше (у Apple своя быстрая память NVMe).

Линейки Poco F и X (начиная с третьего поколения — X3 Pro, F3), Xiaomi Redmi Note 9 Pro и новее.

Эти варианты в том числе обычно поставляются с более-менее актуальными версиями ОС, где доступны все нужные приложения, включая банковские.

Стоит помнить, что внешнее состояние телефона, как и известный бренд, могут быть обманчивыми. Медленная память eMMC не подлежит замене или ускорению. Лучше слегка доплатить за устройство с накопителем UFS, чем купить дешевый гаджет, пользоваться которым в 2026 году будет слишком трудно.

