Прихований недолік старих смартфонів: які популярні гаджети не можна купувати (фото)

Купівля б/в смартфона — чудовий спосіб заощадити, але часто покупці дивляться тільки на стан екрана, ємність АКБ і подряпини на корпусі. Є малопомітний нюанс, що визначає швидкодію — тип внутрішнього сховища.

Фокус розповість, чому старий тип накопичувачів eMMC означає слабку продуктивність і які моделі краще не купувати у 2026 році навіть за копійки.

Що таке eMMC і чому це погано

eMMC (embedded Multi-Media Controller) — це старий стандарт флеш-пам'яті, який масово застосовувався в смартфонах до 2018-2019 років, а в ультрабюджетному сегменті затримався ще довше. Простими словами, це аналог дешевої SD-карти, розпаяної прямо на платі телефону. Головна проблема eMMC — низька швидкість і неможливість виконувати читання і запис одночасно (напівдуплексний режим).

На практиці це виливається в безліч дратівливих моментів під час експлуатації телефону, і потужний процесор тут не допоможе. Система може "завмирати" під час оновлення додатків у фоні, прості месенджери запускаються довго, багатозадачність страждає. У 2026 році, коли програми стали важчими, цей тип пам'яті просто не справляється з навантаженням.

UFS (Universal Flash Storage) — сучасний стандарт, який зараз встановлюють навіть у доступні апарати. Пам'ять працює за принципом SSD-дисків у комп'ютерах: вміє читати й писати дані одночасно, забезпечуючи миттєвий відгук системи. Навіть бюджетний смартфон з UFS працюватиме швидше, ніж старий флагман з eMMC.

Навіть дорогий свого часу Samsung Galaxy A9 (2018) оснащувався пам'яттю eMMC 5.1 Фото: sammobile.com

Які моделі обходити стороною

На вторинному ринку все ще повно пристроїв із застарілою пам'яттю. Купувати їх зараз означає терпіти постійні "гальма". Ось найпопулярніші з них:

Xiaomi Redmi 9A і 9C: хіти продажів минулих років, особливо у версіях 2/32 ГБ або 3/64 ГБ. Через повільну пам'ять eMMC 5.1 ці телефони зараз насилу працюють навіть у системному ПЗ, не кажучи про щось більш вимогливе.

Xiaomi Redmi 9A і 9C: хіти продажів минулих років, особливо у версіях 2/32 ГБ або 3/64 ГБ. Через повільну пам'ять eMMC 5.1 ці телефони зараз насилу працюють навіть у системному ПЗ, не кажучи про щось більш вимогливе.

Samsung Galaxy A0x серії: Ультрабюджетні моделі (Galaxy A01-A06). Samsung економила на пам'яті в цій лінійці аж до недавнього часу.

Старі Samsung Galaxy A і J-серій: недорогі моделі, випущені до 2019 року (навіть A9 2018), часто оснащувалися повільними чипами. Починаючи з Galaxy A50/A51 вже ставляться накопичувачі UFS.

Ранні Xiaomi Redmi Note: пристрої до Note 8/Note 9 (без приставки Pro) також страждали від повільного накопичувача.

Бюджетники Huawei, Honor, Motorola (2018-2020): Моделі початкового рівня (серії Huawei Y, Moto E) у 90% випадків мають на борту eMMC.

Samsung Galaxy S10e: компактний флагман 2019 року, який коштує близько 4000 грн на вторинному ринку Фото: itc.ua

Що вибрати замість них?

Якщо бюджет обмежений, експерти рекомендують розглянути старі флагмани або "середняки", де вже використовувалася швидка пам'ять UFS.

Samsung Galaxy S-серії (починаючи з S9/S10 і новіше), iPhone 11 і вище (у Apple своя швидка пам'ять NVMe).

Лінійки Poco F і X (починаючи з третього покоління — X3 Pro, F3), Xiaomi Redmi Note 9 Pro і новіше.

Ці варіанти, зокрема, зазвичай постачаються з більш-менш актуальними версіями ОС, де доступні всі потрібні додатки, включно з банківськими.

Варто пам'ятати, що зовнішній стан телефону, як і відомий бренд, можуть бути оманливими. Повільна пам'ять eMMC не підлягає заміні або прискоренню. Краще злегка доплатити за пристрій із накопичувачем UFS, ніж купити дешевий гаджет, користуватися яким у 2026 році буде надто важко.

