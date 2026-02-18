Доступний камерофон Google за ціною попередника: представлено Pixel 10a (фото)

Google випустила Pixel 10a — смартфон середнього класу, який зберіг стартову ціну минулої моделі, але отримав важливі поліпшення в ергономіці, екрані та швидкості зарядки.

Про реліз "бюджетника" від пошукового гіганта повідомляє GSMArena.

Компанія робить особливий акцент на екологічних матеріалах. Вперше в лінійці "a" застосовуються перероблений кобальт, золото і вольфрам, а алюмінієва рамка на 100% складається з вторсировини. Упаковка смартфона повністю позбавлена пластику.

Головний апгрейд торкнувся дисплея. 6,3-дюймова OLED-панель Actua (120 Гц, FHD+) стала яскравішою: піковий показник зріс з 2700 до 3000 ніт. Крім того, екран тепер захищений сучасним склом Gorilla Glass 7i, яке значно перевершує Gorilla Glass 3 (встановлене в Pixel 9a) за стійкістю до падінь і подряпин. Задня панель виконана з переробленого пластику, а корпус зберіг вологозахист за стандартом IP68.

За швидкодію відповідає процесор Tensor G4 — той самий чип, що встановлений у Pixel 9a і флагманській серії Pixel 9. Об'єм оперативної пам'яті становить 8 ГБ, вбудованої — 128 або 256 ГБ.

Кольори Google Pixel 10a Фото: Google

При збереженні ємності акумулятора в 5100 мАг, Google збільшила потужність зарядки. Тепер смартфон підтримує 30 Вт по дроту (раніше було 23 Вт) і 10 Вт бездротовим способом. Важливий нюанс: магнітів (для сумісності з аксесуарами типу MagSafe) у корпусі та офіційних чохлах немає.

Опитування Чи несе ШІ, на вашу думку, загрозу людству? Опитування відкрите до Так Ні Не знаю Голосувати

Апаратна частина камер не змінилася: основний модуль на 48 Мп і ультраширококутний на 13 МП. Google традиційно покладається на софт і нейромережі. Новинка працює під управлінням ОС Android 16 і отримуватиме оновлення ОС і безпеки протягом 7 років.

Функціональність розширено за рахунок ШІ:

Camera Coach: поради щодо композиції та зйомки від асистента Gemini.

поради щодо композиції та зйомки від асистента Gemini. Gemini Live: просунуте голосове керування.

просунуте голосове керування. Add Me і Auto Best Take: фірмові алгоритми для ідеальних групових знімків.

Смартфон надійде в продаж 6 березня в чотирьох кольорах: Fog (світло-зелений), Obsidian (чорний), Berry і Lavender.

Ціна: $500 (США) / €550 (Європа).

Раніше повідомлялося про прихований недолік старих смартфонів. Купівля б/в смартфона — чудовий спосіб заощадити, але часто покупці дивляться тільки на стан екрана, ємність АКБ і подряпини на корпусі. Є малопомітний нюанс, що визначає швидкодію — тип внутрішнього сховища.