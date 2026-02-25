Поддержите нас UA
Этот бюджетный Xiaomi не имеет плохих отзывов: лучший смартфон по результатам тестов (фото)

Xiaomi Redmi Note 15 4G смартфон обзор
Xiaomi Redmi Note 15 4G | Фото: gsmarena.com

Redmi Note 15 заслужил высокие оценки покупателей за приятные характеристики по умеренной цене.

Фокус собрал результаты тестирования и отзывы владельцев о популярном недорогом аппарате Xiaomi.

Гаджет получил практичный корпус с защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP64. Эксперты GSMArena называют экран одним из лучших за свои деньги, выделяя впечатляющую пиковую яркость и плавную картинку.

В отличие от старшей 5G-версии, базовая модель может похвастаться увеличенной батареей, что гарантирует выдающуюся автономность даже при активном использовании. Аппарат поставляется с Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2. Поддержка устройства работает: производитель обещает четыре года крупных обновлений ОС Android.

В отзывах из украинских магазинов покупатели хвалят новинку за стабильность и функциональность. Пользователи отмечают, что смартфон работает быстро, не зависает в повседневных задачах и неплохо тянет простые игры. Владельцы в восторге от большого запаса памяти, стильного дизайна и высокого качества фотографий. Аппарат часто выбирают в качестве надежного подарка для школьников или родителей.

Характеристики Redmi Note 15 4G:

  • Дисплей: 6,77 дюйма, AMOLED, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость до 3200 нит.
  • Процессор: восьмиядерный MediaTek Helio G100 Ultra (6 нм).
  • Память: оперативная 6/8 ГБ, встроенная 128/256ГБ (присутствует слот для карт microSD).
  • Камеры: главный объектив на 108 Мп с фазовым автофокусом, фронтальная камера на 20 Мп.
  • Батарея: 6000 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки (33 Вт) и реверсивной зарядки (18 Вт) для питания других гаджетов.
  • Особенности: встроенный под экран оптический сканер отпечатков пальцев, модуль NFC для бесконтактной оплаты, стереодинамики с технологией Dolby Atmos.
Redmi Note 15 4G смартфон
Redmi Note 15 4G
Фото: gsmarena.com
  • Цена Redmi Note 15 в Украине стартует от 9699 грн.

