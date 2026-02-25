Этот бюджетный Xiaomi не имеет плохих отзывов: лучший смартфон по результатам тестов (фото)
Redmi Note 15 заслужил высокие оценки покупателей за приятные характеристики по умеренной цене.
Фокус собрал результаты тестирования и отзывы владельцев о популярном недорогом аппарате Xiaomi.
Гаджет получил практичный корпус с защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP64. Эксперты GSMArena называют экран одним из лучших за свои деньги, выделяя впечатляющую пиковую яркость и плавную картинку.
В отличие от старшей 5G-версии, базовая модель может похвастаться увеличенной батареей, что гарантирует выдающуюся автономность даже при активном использовании. Аппарат поставляется с Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2. Поддержка устройства работает: производитель обещает четыре года крупных обновлений ОС Android.
Какие бренды смартфонов вы предпочитаете?
В отзывах из украинских магазинов покупатели хвалят новинку за стабильность и функциональность. Пользователи отмечают, что смартфон работает быстро, не зависает в повседневных задачах и неплохо тянет простые игры. Владельцы в восторге от большого запаса памяти, стильного дизайна и высокого качества фотографий. Аппарат часто выбирают в качестве надежного подарка для школьников или родителей.
Характеристики Redmi Note 15 4G:
- Дисплей: 6,77 дюйма, AMOLED, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость до 3200 нит.
- Процессор: восьмиядерный MediaTek Helio G100 Ultra (6 нм).
- Память: оперативная 6/8 ГБ, встроенная 128/256ГБ (присутствует слот для карт microSD).
- Камеры: главный объектив на 108 Мп с фазовым автофокусом, фронтальная камера на 20 Мп.
- Батарея: 6000 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки (33 Вт) и реверсивной зарядки (18 Вт) для питания других гаджетов.
- Особенности: встроенный под экран оптический сканер отпечатков пальцев, модуль NFC для бесконтактной оплаты, стереодинамики с технологией Dolby Atmos.
- Цена Redmi Note 15 в Украине стартует от 9699 грн.
Ранее сообщалось, какой недорогой Google Pixel советуют эксперты. Новые смартфоны стоят дорого, но часто не предлагают стоящих нововведений. Есть доступная и надежная модель от Google из 2023 года, которую до сих пор высоко оценивают обозреватели техники.