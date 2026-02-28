Xiaomi випустила стильний повербанк із батареєю на 5000 мАг: яким смартфонам він підходить

Ультратонкий магнітний зовнішній акумулятор Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 незабаром буде доступний у всьому світі в двох нових версіях.

Xiaomi випустила нові версії ультратонкого магнітного зовнішнього акумулятора 5000 15W. Гаджети підтримуватимуть бездротову зарядку потужністю 15 Вт і дротову зарядку потужністю 22,5 Вт завдяки акумулятору ємністю 5000 мАг, пише notebookcheck.net.

Ультратонкий магнітний портативний портативний зарядний блок є універсальною альтернативою батареї Apple MagSafe. Як випливає з назви, повербанк Xiaomi може заряджати пристрої бездротовою зарядкою потужністю 15 Вт від своєї батареї ємністю 5000 мАг. Варто знати, що потужність бездротової зарядки знижується до 7,5 Вт на iPhone, але збільшується до 22,5 Вт для всіх пристроїв у разі використання дротового підключення.

Зовнішній акумулятор важить 98 г і має розміри 98,5 x 71,5 x 6 мм, кольори корпусу сріблястий, чорний і помаранчевий. Регіональна доступність поки невідома. Імовірно, Xiaomi підтвердить повну інформацію днями.

Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 сумісний зі смартфонами:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25 Ultra

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 14

iPhone 15

iPhone 16

iPhone 17

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10 Pro XL

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Xiaomi 12

Xiaomi 13

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

