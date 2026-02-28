Xiaomi випустила стильний повербанк із батареєю на 5000 мАг: яким смартфонам він підходить
Ультратонкий магнітний зовнішній акумулятор Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 незабаром буде доступний у всьому світі в двох нових версіях.
Xiaomi випустила нові версії ультратонкого магнітного зовнішнього акумулятора 5000 15W. Гаджети підтримуватимуть бездротову зарядку потужністю 15 Вт і дротову зарядку потужністю 22,5 Вт завдяки акумулятору ємністю 5000 мАг, пише notebookcheck.net.
Ультратонкий магнітний портативний портативний зарядний блок є універсальною альтернативою батареї Apple MagSafe. Як випливає з назви, повербанк Xiaomi може заряджати пристрої бездротовою зарядкою потужністю 15 Вт від своєї батареї ємністю 5000 мАг. Варто знати, що потужність бездротової зарядки знижується до 7,5 Вт на iPhone, але збільшується до 22,5 Вт для всіх пристроїв у разі використання дротового підключення.
Чи вважаєте ви "Дію" та подібні продукти безпечними?
Зовнішній акумулятор важить 98 г і має розміри 98,5 x 71,5 x 6 мм, кольори корпусу сріблястий, чорний і помаранчевий. Регіональна доступність поки невідома. Імовірно, Xiaomi підтвердить повну інформацію днями.
Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 сумісний зі смартфонами:
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Ultra
- iPhone 12
- iPhone 13
- iPhone 14
- iPhone 15
- iPhone 16
- iPhone 17
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Xiaomi 12
- Xiaomi 13
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
Раніше ми писали про те, що блогер купив Samsung Galaxy S26 Ultra за 3300 доларів. Контентмейкер з Дубая придбав Samsung Galaxy S26 Ultra ще до офіційного анонсу, заплативши в 2,5 раза дорожче, щоб першим показати його на YouTube.