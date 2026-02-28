Блогер купив Samsung Galaxy S26 Ultra за 3300 доларів — у 2,5 раза дорожче: за що він переплатив

Контентмейкер із Дубая придбав Samsung Galaxy S26 Ultra ще до офіційного анонсу, щоб першим показати його на YouTube.

Блогер Сахіл Карул каже, що купив телефон у місцевому роздрібному магазині на головному ринку електроніки міста. Він зробив це, щоб раніше за всіх в індустрії продемонструвати Galaxy S26 Ultra, пише gizmochina.com.

Карул стверджує, що заплатив за пристрій 3300 доларів. Однак офіційно Galaxy S26 Ultra не коштуватиме так дорого: базова модель з 256 ГБ пам'яті отримає цінник у 1299 доларів. Блогер був готовий викласти в 2,5 раза більшу суму заради першості.

Опитування Чи несе ШІ, на вашу думку, загрозу людству? Опитування відкрите до Так Ні Не знаю Голосувати

У своїх відеороликах Карул порівнює новинку з кількома іншими смартфонами, включно з Galaxy S25 Ultra, Vivo X300, Oppo Find X9 Pro і iPhone 17 Pro Max. Ютубер також провів серію бенчмарк-тестів пристрою. В AnTuTu телефон набрав 3 720 219 балів. У Geekbench він показав 3648 балів в одноядерному тесті і 10 898 балів у багатоядерному тесті.

Тим часом, у 3DMark Wild Life Extreme Stress Test найкращий результат у циклі склав 6849 балів з 53,2% стабільністю. Як завжди, до попередніх результатів бенчмарків слід ставитися з обережністю, особливо якщо програмне забезпечення ще не є остаточним.

Ентузіаст також продемонстрував найбільш обговорювану функцію Galaxy S26 Ultra — "Дисплей конфіденційності" — у прямому ефірі. Відповідно до заяв Samsung, пристрій зміщує кути огляду з боків, щоб запобігти підгляданню за екраном збоку.

Раніше ми писали про те, які 3 телефони варто купити замість Galaxy S26 Ultra. До рейтингу увійшли такі моделі, як OnePlus 15, Google Pixel 10 Pro XL і Moto Razr Ultra 2025.