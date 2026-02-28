Ці 3 телефони варто купити замість Galaxy S26 Ultra: чим вони кращі за новинку Samsung (фото)

До рейтингу увійшли такі моделі, як OnePlus 15, Google Pixel 10 Pro XL і Moto Razr Ultra 2025.

Нещодавно компанія Samsung презентувала нову лінійку смартфонів — Galaxy S26. Однак експерт Марк Дженсен упевнений, що на ринку є не менш гідні та дешевші моделі, ніж Galaxy S26 Ultra. Про це він написав на сторінках androidpolice.com.

OnePlus 15

OnePlus 15 — один із небагатьох телефонів, який може на рівних конкурувати з S26 Ultra і залишитися у виграші. Телефон Samsung, можливо, і перебуває на вершині, але він ділить цю вершину з найкращими телефонами OnePlus, і тому важко вибрати між ними.

Обидва телефони оснащені новітнім процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 1 ТБ пам'яті та 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті. Це вражаючі характеристики, і жоден з них навряд чи вас розчарує з точки зору чистої потужності.

S26 Ultra має перевагу в характеристиках камери завдяки 200-мегапіксельному основному об'єктиву і додатковому телеоб'єктиву, але камери OnePlus 15 також більш ніж здатні впоратися з цим завданням.

Якщо ж розглядати характеристики дисплея, то різниця стає більш очевидною. У OnePlus 15 частота оновлення становить 165 Гц, але S26 Ultra яскравіший.

Смартфон OnePlus 15

Однак саме батарея є головною перевагою OnePlus. Ємність акумулятора в 7300 мАг значно перевищує 5000 мАг у S26 Ultra, а також забезпечує дротове заряджання потужністю 120 Вт і бездротове заряджання потужністю 50 Вт, перевершуючи Ultra з 60 Вт дротовим і 25 Вт бездротовим заряджаннями. Батарея робить телефон OnePlus реальним конкурентом, і, чесно кажучи, якщо говорити про унікальні особливості цього телефону, то більш тривалий час роботи від батареї затьмарює S Pen.

І, нарешті, вирішальний фактор: ціна. OnePlus 15 продається дешевше, ніж S26 Ultra, що робить його справжньою знахідкою, враховуючи характеристики, підсумовує автор.

Опитування Яким брендам смартфонів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Жоден з цих Голосувати

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL — не той телефон, який варто купувати, якщо вам потрібна обчислювальна потужність рівня Ultra. Але у нього все ще багато переваг, особливо якщо ви шукаєте функції штучного інтелекту і феноменальну камеру.

Чип Tensor G5 у Pixel 10 Pro XL не такий потужний, як Ultra, але він впорається з усіма завданнями. Хоча новий чип Tensor орієнтований на продуктивність ШІ, він однаково запустить будь-яку гру, застосунок або процес, які вам знадобляться.

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL Фото: cnet.com

Samsung наздоганяє з One UI 8.5, але те, що Samsung представляє зараз, Google вже давно має. Завдяки функції фільтрації дзвінків, запису розмов і навіть пошуку корисної інформації у вашій пошті Gmail, Pixel 10 Pro XL — це телефон зі штучним інтелектом.

Також варто зазначити, що камера Pixel просто чудова. У Ultra, можливо, вищі характеристики, але Google завжди додавав чарівництва в камери своїх телефонів, і Pixel цього року не виняток, йдеться в матеріалі.

Pixel 10 Pro XL — це не телефон із міццю розлюченого бика, як S26 Ultra, але він використовує свої сильні сторони по-іншому. Якщо це вас приваблює, то цей Pixel — чудовий вибір, пише тестувальник.

Moto Razr Ultra 2025

Moto Razr+ 2025 — найкращий складаний смартфон, який можна купити на даний момент, вважає експерт. Якщо вам подобається телефон-розкладачка, то замість S26 Ultra вам слід купити саме цю модель.

Важливо відзначити, що ви отримуєте слабший процесор. Snapdragon 8 Gen 3 — це все ще продуктивний чип, але він і близько не зрівняється з Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Ultra. Однак 256 ГБ вбудованої пам'яті та 12 ГБ оперативної пам'яті Razr+ набагато більше відповідають тому, чого ви очікуєте від Ultra.

Смартфон Moto Razr Ultra 2025 Фото: Скриншот

Камери Ultra кращі, хоча камери Razr+ все ще непогані, а характеристики батареї та заряджання трохи нижчі, хоча через слабше обладнання навантаження на батарею менше, тож загалом усе має компенсуватися.

Але головна перевага Razr+ — його складна конструкція. Розкладна конструкція означає, що він не перетворюється на величезний планшетний дисплей, як Z Fold 7, але зате в складеному вигляді стає набагато коротшим за звичайний телефон. Ба більше, зовнішній 4-дюймовий дисплей набагато корисніший, ніж можна було очікувати. На ньому відмінно працює безліч додатків, і ви зможете робити з ним більше, ніж припускали. А коли це необхідно, він розкладається в телефон звичайного розміру.

"Moto Razr+ 2025 — це телефон, який варто вибрати, якщо ви вважаєте, що розкладний телефон вам підходить, — але не тільки це. Це дуже функціональний смартфон сам по собі і чудова альтернатива Galaxy S26 Ultra", — підбив підсумки фахівець.