Эти 3 телефона стоит купить вместо Galaxy S26 Ultra: чем они лучше новинки Samsung (фото)

В рейтинг вошли такие модели, как OnePlus 15, Google Pixel 10 Pro XL и Moto Razr Ultra 2025.

Недавно компания Samsung презентовала новую линейку смартфонов — Galaxy S26. Однако эксперт Марк Дженсен уверен, что на рынке есть не менее достойные и более дешевые модели, чем Galaxy S26 Ultra. Об этом он написал на страницах androidpolice.com.

OnePlus 15

OnePlus 15 — один из немногих телефонов, который может на равных конкурировать с S26 Ultra и остаться в выигрыше. Телефон Samsung, возможно, и находится на вершине, но он делит эту вершину с лучшими телефонами OnePlus, и поэтому трудно выбрать между ними.

Оба телефона оснащены новейшим процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 1 ТБ памяти и 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Это впечатляющие характеристики, и ни один из них вряд ли вас разочарует с точки зрения чистой мощности.

S26 Ultra имеет преимущество в характеристиках камеры благодаря 200-мегапиксельному основному объективу и дополнительному телеобъективу, но камеры OnePlus 15 также более чем способны справиться с этой задачей.

Если же рассматривать характеристики дисплея, то разница становится более очевидной. У OnePlus 15 частота обновления составляет 165 Гц, но S26 Ultra ярче.

Смартфон OnePlus 15

Однако именно батарея является главным преимуществом OnePlus. Емкость аккумулятора в 7300 мАч значительно превышает 5000 мАч у S26 Ultra, а также обеспечивает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, превосходя Ultra с 60 Вт проводной и 25 Вт беспроводной зарядкой. Батарея делает телефон OnePlus реальным конкурентом, и, честно говоря, если говорить об уникальных особенностях этого телефона, то более длительное время работы от батареи затмевает S Pen.

И, наконец, решающий фактор: цена. OnePlus 15 продается дешевле, чем S26 Ultra, что делает его настоящей находкой, учитывая характеристики, заключает автор.

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL — не тот телефон, который стоит покупать, если вам нужна вычислительная мощность уровня Ultra. Но у него все еще много достоинств, особенно если вы ищете функции искусственного интеллекта и феноменальную камеру.

Чип Tensor G5 в Pixel 10 Pro XL не так мощен, как Ultra, но он справится со всеми задачами. Хотя новый чип Tensor ориентирован на производительность ИИ, он все равно запустит любую игру, приложение или процесс, которые вам понадобятся.

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL Фото: cnet.com

Samsung догоняет с One UI 8.5, но то, что Samsung представляет сейчас, Google уже давно имеет. Благодаря функции фильтрации звонков, записи разговоров и даже поиску полезной информации в вашей почте Gmail, Pixel 10 Pro XL — это телефон с искусственным интеллектом.

Также стоит отметить, что камера Pixel просто великолепна. У Ultra, возможно, более высокие характеристики, но Google всегда добавлял волшебства в камеры своих телефонов, и Pixel этого года не исключение, говорится в материале.

Pixel 10 Pro XL — это не телефон с мощью разъяренного быка, как S26 Ultra, но он использует свои сильные стороны по-другому. Если это вас привлекает, то этот Pixel — отличный выбор, пишет тестировщик.

Moto Razr Ultra 2025

Moto Razr+ 2025 — лучший складной смартфон, который можно купить на данный момент, считает эксперт. Если вам нравится телефон-раскладушка, то вместо S26 Ultra вам следует купить именно эту модель.

Важно отметить, что вы получаете более слабый процессор. Snapdragon 8 Gen 3 — это все еще производительный чип, но он и близко не сравнится с Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Ultra. Однако 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти Razr+ гораздо больше соответствуют тому, чего вы ожидаете от Ultra.

Смартфон Moto Razr Ultra 2025 Фото: Скриншот

Камеры Ultra лучше, хотя камеры Razr+ все еще неплохие, а характеристики батареи и зарядки немного ниже, хотя из-за более слабого оборудования нагрузка на батарею меньше, так что в целом все должно компенсироваться.

Но главное преимущество Razr+ — его складная конструкция. Раскладная конструкция означает, что он не превращается в огромный планшетный дисплей, как Z Fold 7, но зато в сложенном виде становится намного короче обычного телефона. Более того, внешний 4-дюймовый дисплей гораздо полезнее, чем можно было ожидать. На нем отлично работает множество приложений, и вы сможете делать с ним больше, чем предполагали. А когда это необходимо, он раскладывается в телефон обычного размера.

"Moto Razr+ 2025 — это телефон, который стоит выбрать, если вы считаете, что раскладной телефон вам подходит, — но не только это. Это очень функциональный смартфон сам по себе и отличная альтернатива Galaxy S26 Ultra", — подвел итоги специалист.