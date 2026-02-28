Блогер купил Samsung Galaxy S26 Ultra за 3300 долларов — в 2,5 раза дороже: за что он переплатил

Контентмейкер из Дубая приобрел Samsung Galaxy S26 Ultra еще до официального анонса, чтобы первым показать его на YouTube.

Блогер Сахил Карул говорит, что купил телефон в местном розничном магазине на главном рынке электроники города. Он сделал это, чтобы раньше всех в индустрии продемонстрировать Galaxy S26 Ultra, пишет gizmochina.com.

Карул утверждает, что заплатил за устройство 3300 долларов. Однако официально Galaxy S26 Ultra не будет стоить так дорого: базовая модель с 256 ГБ памяти получит ценник в 1299 долларов. Блогер был готов выложить в 2,5 раза большую сумму ради первенства.

В своих видеороликах Карул сравнивает новинку с несколькими другими смартфонами, включая Galaxy S25 Ultra, Vivo X300, Oppo Find X9 Pro и iPhone 17 Pro Max. Ютубер также провел серию бенчмарк-тестов устройства. В AnTuTu телефон набрал 3 720 219 баллов. В Geekbench он показал 3648 баллов в одноядерном тесте и 10 898 баллов в многоядерном тесте.

Между тем, в 3DMark Wild Life Extreme Stress Test лучший результат в цикле составил 6849 баллов с 53,2% стабильностью. Как всегда, к предварительным результатам бенчмарков следует относиться с осторожностью, особенно если программное обеспечение еще не является окончательным.

Энтузиаст также продемонстрировал самую обсуждаемую функцию Galaxy S26 Ultra — "Дисплей конфиденциальности" — в прямом эфире. В соответствии с заявлениями Samsung, устройство смещает углы обзора по бокам, чтобы предотвратить подглядывание за экраном со стороны.

Ранее мы писали о том, какие 3 телефона стоит купить вместо Galaxy S26 Ultra. В рейтинг вошли такие модели, как OnePlus 15, Google Pixel 10 Pro XL и Moto Razr Ultra 2025.