Xiaomi выпустила стильный повербанк с батареей на 5000 мАч: каким смартфона он подходит
Ультратонкий магнитный внешний аккумулятор Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 скоро будет доступен во всем мире в двух новых версиях.
Xiaomi выпустила новые версии ультратонкого магнитного внешнего аккумулятора 5000 15W. Гаджеты будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и проводную зарядку мощностью 22,5 Вт благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч, пишет notebookcheck.net.
Ультратонкий магнитный портативный зарядный блок является универсальной альтернативой батарее Apple MagSafe. Как следует из названия, повербанк Xiaomi может заряжать устройства беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт от своей батареи емкостью 5000 мАч. Стоит знать, что мощность беспроводной зарядки снижается до 7,5 Вт на iPhone, но увеличивается до 22,5 Вт для всех устройств при использовании проводного подключения.
Внешний аккумулятор весит 98 г и имеет размеры 98,5 x 71,5 x 6 мм, цвета корпуса серебристый, черный и оранжевый. Региональная доступность пока неизвестна. Предположительно, Xiaomi подтвердит полную информацию на днях.
Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 совместим со смартфонами:
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Ultra
- iPhone 12
- iPhone 13
- iPhone 14
- iPhone 15
- iPhone 16
- iPhone 17
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Xiaomi 12
- Xiaomi 13
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
