Xiaomi выпустила стильный повербанк с батареей на 5000 мАч: каким смартфона он подходит

Ультратонкий магнитный внешний аккумулятор Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 скоро будет доступен во всем мире в двух новых версиях.

Xiaomi выпустила новые версии ультратонкого магнитного внешнего аккумулятора 5000 15W. Гаджеты будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и проводную зарядку мощностью 22,5 Вт благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч, пишет notebookcheck.net.

Ультратонкий магнитный портативный зарядный блок является универсальной альтернативой батарее Apple MagSafe. Как следует из названия, повербанк Xiaomi может заряжать устройства беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт от своей батареи емкостью 5000 мАч. Стоит знать, что мощность беспроводной зарядки снижается до 7,5 Вт на iPhone, но увеличивается до 22,5 Вт для всех устройств при использовании проводного подключения.

Внешний аккумулятор весит 98 г и имеет размеры 98,5 x 71,5 x 6 мм, цвета корпуса серебристый, черный и оранжевый. Региональная доступность пока неизвестна. Предположительно, Xiaomi подтвердит полную информацию на днях.

Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 совместим со смартфонами:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25 Ultra

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 14

iPhone 15

iPhone 16

iPhone 17

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10 Pro XL

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Xiaomi 12

Xiaomi 13

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

