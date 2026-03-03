Xiaomi показала потужну альтернативу iPad: скільки коштують планшети Pad 8 і Pad 8 Pro (фото)

Xiaomi вивела на глобальний ринок топові планшети Pad 8 і Pad 8 Pro.

Обидві моделі пропонують безкомпромісні характеристики дисплеїв і потужне залізо, повідомляє Gizmochina.

Планшети отримали ідентичні 11,2-дюймові LCD-екрани зі співвідношенням сторін 3:2 і високою роздільною здатністю 3.2K (3200x2136 пікселів). Дисплеї підтримують адаптивну частоту оновлення до 144 Гц, мають 12-бітну глибину кольору, пікову яскравість у 800 ніт і сертифіковані за технологіями Dolby Vision і HDR10. Крім того, панелі розпізнають торкання мокрими руками і мають сертифікати TÜV Rheinland, що підтверджують низький рівень синього світла і відсутність мерехтіння.

Попередньо встановлено ОС Android з фірмовою оболонкою Xiaomi HyperOS 3. Вона пропонує зручні функції для продуктивності: багатозадачність з розділеним екраном, перетягування файлів (drag-and-drop) на рівні ПК і вбудовані ШІ-інструменти, такі як AI Writing, AI Translate і AI Art. Планшети підтримують роботу з опціональними аксесуарами — клавіатурою Focus Keyboard і стилусом Focus Pen Pro. Аудіосистема складається з чотирьох динаміків із підтримкою Dolby Atmos.

Відео дня

Xiaomi Pad 8 Фото: Xiaomi

Xiaomi Pad 8 побудований на 4-нанометровому передтоповому чипі Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Планшет отримав основну 13-мегапіксельну і 8-мегапіксельну фронтальну камери. Акумулятор ємністю 9200 мАг підтримує швидку дротову зарядку потужністю 45 Вт.

Pad 8 Pro оснащений більш потужним процесором Snapdragon 8 Elite у зв'язці з оперативною пам'яттю стандарту LPDDR5T (до 12 ГБ). Камери: 50 Мп на задній панелі (з підтримкою зйомки 4K-відео) і 32 Мп спереду. За тієї ж ємності батареї (9200 мАг), Pro-версія заряджається швидше завдяки підтримці технології HyperCharge на 67 Вт. Обидві моделі підтримують функцію реверсивної зарядки інших пристроїв.

Планшети вже надійшли в продаж у Європі.

Xiaomi Pad 8 (8/128 ГБ) обійдеться в €449,99 (версія 12/512 ГБ — €599,99).

Вартість Xiaomi Pad 8 Pro (8/256 ГБ) стартує від €649,99, а максимальна комплектація з особливим матовим склом дисплея (12/512 ГБ) оцінена в €769,99.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi 17 представлений глобально. Флагманський смартфон Xiaomi 17 дебютував на міжнародних ринках і здивував потужними характеристиками.

Ще експерт назвав потужну альтернативу Galaxy S26 Ultra. Відбувся реліз флагманського смартфона Xiaomi 17 Ultra. Оглядач випробував новинку в дії та високо оцінив можливості пристрою.