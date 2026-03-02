Xiaomi 17 представлений глобально: батарея 6330 мАг і потужний процесор (фото)

Флагманський смартфон Xiaomi 17 дебютував на міжнародних ринках.

Як повідомляє Gizmochina, базова модель лінійки виділяється компактним дизайном і безкомпромісними характеристиками.

Смартфон отримав 6,3-дюймовий OLED-дисплей (матриця M10 LTPO) з роздільною здатністю 2656 x 1220 пікселів, адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц і ультратонкими рамками завтовшки всього 1,18 мм. Екран підтримує технології HDR10+ і Dolby Vision, має пікову яскравість 3500 ніт і захищений міцним склом Xiaomi Shield Glass.

Усередині встановлено процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 з графікою Adreno 840 і просунутою системою охолодження 3D IceLoop VC. Глобальна версія доступна з 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і швидким накопичувачем UFS 4.1 об'ємом 256 або 512 ГБ. Працює апарат під управлінням ОС Android 16 з фірмовою оболонкою HyperOS 3. Систему забезпечили ШІ-помічником Google Gemini для розумного пошуку, роботи з текстами і генерації зображень.

Забарвлення корпусу Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

За фотоможливості відповідає потрійна камера, створена спільно з Leica. Основний 50-мегапіксельний сенсор Light Fusion 950 (1/1.31 дюйма) отримав широку діафрагму f/1.67 і систему оптичної стабілізації Hyper OIS. Його доповнюють 50-Мп надширококутний об'єктив (кут огляду 102°) і 50-Мп телефото з 2,6-кратним оптичним зумом і підтримкою макрозйомки. Фронтальна камера також оновилася до 50 Мп, отримала автофокус і підтримку запису 4K-відео при 60 fps.

Однією з головних особливостей стала кремній-вуглецева батарея значної ємності 6330 мАг, що зберігає 80% ресурсу навіть після 1600 циклів зарядки. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку на 100 Вт, бездротову на 50 Вт і реверсивну потужністю 22,5 Вт. Доповнюють картину ультразвуковий підекранний сканер відбитків, стереодинаміки Dolby Atmos, швидкий порт USB-C 3.2 Gen 1 і повноцінний захист від води і пилу за стандартом IP68.

Ціни Xiaomi 17 у Європі: 12/256 ГБ — €999, 12/512 ГБ — €1099.

Смартфон доступний у кольорах Alpine Pink, Ice Blue, Black і Venture Green.

