Xiaomi 17 представлен глобально: батарея 6330 мАч и мощный процессор (фото)

Флагманский смартфон Xiaomi 17 дебютировал на международных рынках.

Как сообщает Gizmochina, базовая модель линейки выделяется компактным дизайном и бескомпромиссными характеристиками.

Смартфон получил 6,3-дюймовый OLED-дисплей (матрица M10 LTPO) с разрешением 2656 x 1220 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и ультратонкими рамками толщиной всего 1,18 мм. Экран поддерживает технологии HDR10+ и Dolby Vision, обладает пиковой яркостью в 3500 нит и защищен прочным стеклом Xiaomi Shield Glass.

Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840 и продвинутой системой охлаждения 3D IceLoop VC. Глобальная версия доступна с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и быстрым накопителем UFS 4.1 объемом 256 или 512 ГБ. Работает аппарат под управлением ОС Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3. Систему снабдили ИИ-помощником Google Gemini для умного поиска, работы с текстами и генерации изображений.

Расцветки корпуса Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

За фотовозможности отвечает тройная камера, созданная совместно с Leica. Основной 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 950 (1/1.31 дюйма) получил широкую диафрагму f/1.67 и систему оптической стабилизации Hyper OIS. Его дополняют 50-Мп сверхширокоугольный объектив (угол обзора 102°) и 50-Мп телефото с 2,6-кратным оптическим зумом и поддержкой макросъемки. Фронтальная камера также обновилась до 50 Мп, получила автофокус и поддержку записи 4K-видео при 60 fps.

Одной из главных особенностей стала кремний-углеродная батарея внушительной емкости 6330 мАч, сохраняющая 80% ресурса даже после 1600 циклов зарядки. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку на 100 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную мощностью 22,5 Вт. Дополняют картину ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков, стереодинамики Dolby Atmos, быстрый порт USB-C 3.2 Gen 1 и полноценная защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Цены Xiaomi 17 в Европе: 12/256 ГБ — €999, 12/512 ГБ — €1099.

Смартфон доступен в цветах Alpine Pink, Ice Blue, Black и Venture Green.

Также рассказывали, что новый бюджетный смартфон Xiaomi приятно удивил. Xiaomi недавно выпустила Poco M8 5G — главный потенциальный хит в доступном сегменте. Гаджет получил неплохое "железо", яркий дисплей и приличный аккумулятор, хотя пару компромиссов ради снижения цены все же нашлись.