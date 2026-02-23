Новый бюджетный смартфон Xiaomi приятно удивил: обзор и тесты Poco M8 5G (фото)

Xiaomi недавно выпустила Poco M8 5G — главный потенциальный хит в доступном сегменте. Гаджет получил неплохое "железо", яркий дисплей и приличный аккумулятор, хотя пару компромиссов ради снижения цены все же нашлись.

Результаты тестирования новинки приводят эксперты издания GSMArena.

Внешний вид, дисплей, чипсет

Аппарат с точки зрения дизайна во многом копирует Redmi Note 15 5G, отличаясь лишь логотипом на задней панели. Корпус выполнен из матового пластика, однако собран качественно и защищен от брызг и пыли по стандарту IP65. Лицевую панель занимает изогнутый 6,77-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Дисплей оказался на удивление ярким: в автоматическом режиме тестеры зафиксировали 1473 нит, а пиковое значение достигло впечатляющих 3501 нит. В целом это панель высокого качества — 68 млрд цветов (12 бит) и частота ШИМ 3840 Гц редко встречаются в бюджетном классе. Под экраном установлен быстрый и точный оптический сканер отпечатков пальцев.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, работающий в паре с накопителем стандарта UFS 2.2 (128, 256 или 512 ГБ). В наличии 6/8 ГБ оперативной памяти. Чип обеспечивает плавную работу интерфейса оболочки HyperOS 2 на базе ОС Android 15. В синтетических тестах смартфон показывает крепкие результаты на уровне конкурентов того же сегмента (AnTuTu — 631 693 балла).

В повседневной работе все отлично: нет подлагиваний или зависаний. Правда, не стоит ждать впечатляющих результатов в тяжелых играх.

Важным плюсом стало полное отсутствие перегрева. Дажe при длительных максимальных нагрузках корпус остается едва теплым, а падение частот процессора (троттлинг) не наблюдается вообще. Память устройства можно расширить с помощью карты microSD.

Батарея и камеры

Емкость аккумулятора составляет 5520 мАч. Хотя здесь применяется современный кремниево-углеродный элемент, это относительно стандартный показатель (6500 мАч и выше — уже не редкость среди конкурентов). В комплексных тестах автономности аппарат продержался солидные 14 часов. Зарядка осуществляется фирменным блоком питания на 45 Вт. За 15 минут у розетки смартфон набирает 36% емкости, за полчаса восстанавливает 63%, а полный цикл с нуля занимает чуть больше часа. Бонусом стала функция реверсивной зарядки мощностью 18 Вт, которая позволяет использовать телефон как повербанк.

Ради доступной цены производитель отказался от сверхширокоугольного объектива. Несмотря на задней панели установлен 50-мегапиксельный главный фотосенсор от OmniVision и датчик глубины. То есть всего одна рабочая камера, несмотря на макет из четырех линз. Впрочем, ее возможностей вполне достаточно для базовых сценариев.

Днем камера делает отличные детализированные снимки с правильным балансом белого. Ночные кадры также выглядят достойно, хотя использование цифрового зума в темноте не рекомендуется. Смартфон умеет записывать видео в 4K, но без электронной стабилизации. Плавную картинку можно получить только при снижении разрешения до 1080p. Фронтальная 20-мегапиксельная камера с широким углом обзора безупречно справляется с селфи.

Итог

Poco M8 5G — это в целом надежное и недорогое устройство. Смартфон закрывает все базовые потребности, предлагая хороший экран, стабильное быстродействие без намека на перегрев и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Отдельного внимания заслуживает поддержка ПО: производитель обещает четыре года крупных обновлений ОС Android и шесть лет патчей безопасности.

Цена Poco M8 5G 256 ГБ в Украине — 10 999 гривен.

