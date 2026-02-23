Бюджетный смартфон с батареей 6300 мАч стоит всего $110: вышел Realme P4 Lite (фото)

Realme представила доступный смартфон P4 Lite с емким аккумулятором. Новинка предлагает рекордную для класса автономность, высокий стандарт защиты корпуса и необычную функцию экрана.

Аппарат стал пятым и самым недорогим представителем актуальной серии, присоединившись к моделям P4, P4 Pro, P4x и P4 Power, пишет GSMArena. Главной фишкой гаджета стала огромная батарея с функцией реверсивной зарядки.

Спереди установлен крупный 6,74-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Матрица поддерживает специальный режим работы, который точно распознает касания мокрыми или жирными пальцами, а также в перчатках. В верхней части экрана расположен каплевидный вырез под скромную 5-мегапиксельную фронтальную камеру.

На задней панели разместился основной фотомодуль на 13 мегапикселей со вспомогательным датчиком. Блок камер украшен фирменной импульсной подсветкой Pulse Light. Это светодиодное кольцо умеет светиться девятью разными цветами и поддерживает пять режимов мерцания для отображения уведомлений.

Realme P4 Lite называют самым тонким смартфонов с батареей 6300 мАч в ультрабюджетном сегменте Фото: Realme

Процессор начального уровня Unisoc T7250 функционирует только в сетях 4G. Устройство поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ. Память можно легко расширить с помощью карты microSD. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 15.

Корпус получил защиту от брызг и пыли по стандарту IP54, а также прошел сертификацию по стандарту MIL-STD-810H. Это гарантирует повышенную устойчивость к падениям и ударам. При этом толщина телефона составляет менее 8 миллиметров, а вес едва превышает 200 граммов. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку включения. Также производитель сохранил 3,5-мм разъем для наушников.

Массивная батарея емкостью 6300 мАч поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Полезной особенностью стала функция реверсивной проводной зарядки на 6 Вт. С помощью кабеля смартфон можно использовать как полноценный повербанк для подпитки наушников, смарт-часов или другого телефона.

Продажи новинки в Индии стартуют 24 февраля. О релизе где-либо еще пока нет информации. Аппарат доступен в черном, золотистом и голубом цветах.

Цена Realme P4 Lite (4/64 ГБ) — $110, версии 6/128 ГБ — $130.

Ранее сообщали про про недорогой смартфон с аккумулятором 7000 мАч. Realme C85 Pro — новинка популярной серии бренда с емкой батареей и приличными характеристиками за свою цену. Выясняем, как работает гаджет на практике.