Недорогой смартфон с аккумулятором 7000 мАч: обзор Realme C85 Pro (фото, видео)

Realme C85 Pro — новинка популярной серии бренда с емкой батареей и приличными характеристиками за свою цену. Выясняем, как работает гаджет на практике.

Фокус приводит отзывы профильных экспертов и первых покупателей о бюджетном смартфоне.

Дизайн и защита

Несмотря на толщину всего 8,09 мм и вес в 205 граммов, C85 Pro позиционируется как смартфон для экстремальных условий. Устройство выполнено из практичного матового пластика и имеет плоские грани.

Главная конструктивная особенность — защита по стандарту IP69. Это значит, что телефон можно мыть под краном, ронять в снег, брать в аквапарк или сауну. Производитель заявляет, что аппарат способен пережить погружение в 30 различных жидкостей, включая бензин.

На задней панели вокруг камеры расположено Pulse Light — светодиодное кольцо, которое служит индикатором уведомлений, звонков, статуса зарядки и работает как таймер при съемке фото.

Обзор Realme C85 Pro от украинского пользователя

Автономность

Батарея емкостью 7000 мАч в связке с энергоэффективным процессором и AMOLED-матрицей демонстрирует выдающиеся результаты:

За 2 часа просмотра загруженного видео заряд падает всего на 11%.

К концу дня активной эксплуатации стабильно остается 60-68% заряда.

В среднем режиме аппарат работает полных 2 дня, при экономном — до 3 суток.

В комплекте идет быстрая зарядка на 45 Вт, которая восполняет заряд от 0 до 50% примерно за 35-40 минут.

Экран и камеры

Realme C85 Pro оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем (2344х1080) с частотой обновления 120 Гц. Базовая яркость составляет 600 нит, видны до 1200 нит в авторежиме на солнце. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран — он не самый быстрый, но работает точно.

За фото отвечает один полезный сенсор на 50 Мп (f/1.8). Широкоугольной камеры нет. Днем снимки получаются отличными: хорошая детализация и правильная цветопередача. Ночью автоматика может "шуметь" вокруг источников света, но для своего класса качество приемлемое. Видео пишется в максимальном разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Дисплей Realme C85 Pro Фото: iGuides

Производительность и софт

За быстродействие отвечает чип Qualcomm Snapdragon 685 (около 360 000 баллов в AnTuTu). Смартфон не предназначен для тяжелых игр — PUBG Mobile пойдет только на средних или низких настройках графики. Однако для повседневных задач (браузер, соцсети, YouTube) его мощности хватает с головой, аппарат не греется и не тормозит.

Устройство поставляется с ОС Android 15 и оболочкой Realme UI 6.0. Эксперты отмечают, что интерфейс местами пытается копировать визуальный стиль iOS 26 (в частности, полупрозрачные элементы управления).

Итог

Realme C85 Pro — неплохой выбор для тех, кому нужна максимальная автономность в защищенном корпусе и по доступной цене.

Плюсы:

Выдающаяся автономность (аккумулятор 7000 мАч).

Максимальная защита от воды и грязи (IP69).

Качественный и яркий AMOLED-экран 120 Гц.

Удобный индикатор уведомлений Pulse Light.

Быстрая зарядка 45 Вт и чехол в комплекте.

Минусы:

Слабый процессор для игр по сравнению с конкурентами за эту же цену.

Отсутствует сверхширокоугольная камера.

Видео ограничено форматом 1080p@30fps.

Габариты могут показаться неудобными после компактных смартфонов.

Цена Realme C85 Pro (8/256 ГБ) в Украине — приблизительно 11 000 грн.

