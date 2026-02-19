Недорогой смартфон с аккумулятором 7000 мАч: обзор Realme C85 Pro (фото, видео)
Realme C85 Pro — новинка популярной серии бренда с емкой батареей и приличными характеристиками за свою цену. Выясняем, как работает гаджет на практике.
Фокус приводит отзывы профильных экспертов и первых покупателей о бюджетном смартфоне.
Дизайн и защита
Несмотря на толщину всего 8,09 мм и вес в 205 граммов, C85 Pro позиционируется как смартфон для экстремальных условий. Устройство выполнено из практичного матового пластика и имеет плоские грани.
Главная конструктивная особенность — защита по стандарту IP69. Это значит, что телефон можно мыть под краном, ронять в снег, брать в аквапарк или сауну. Производитель заявляет, что аппарат способен пережить погружение в 30 различных жидкостей, включая бензин.
На задней панели вокруг камеры расположено Pulse Light — светодиодное кольцо, которое служит индикатором уведомлений, звонков, статуса зарядки и работает как таймер при съемке фото.
Автономность
Батарея емкостью 7000 мАч в связке с энергоэффективным процессором и AMOLED-матрицей демонстрирует выдающиеся результаты:
- За 2 часа просмотра загруженного видео заряд падает всего на 11%.
- К концу дня активной эксплуатации стабильно остается 60-68% заряда.
- В среднем режиме аппарат работает полных 2 дня, при экономном — до 3 суток.
В комплекте идет быстрая зарядка на 45 Вт, которая восполняет заряд от 0 до 50% примерно за 35-40 минут.
Экран и камеры
Realme C85 Pro оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем (2344х1080) с частотой обновления 120 Гц. Базовая яркость составляет 600 нит, видны до 1200 нит в авторежиме на солнце. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран — он не самый быстрый, но работает точно.
За фото отвечает один полезный сенсор на 50 Мп (f/1.8). Широкоугольной камеры нет. Днем снимки получаются отличными: хорошая детализация и правильная цветопередача. Ночью автоматика может "шуметь" вокруг источников света, но для своего класса качество приемлемое. Видео пишется в максимальном разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.
Производительность и софт
За быстродействие отвечает чип Qualcomm Snapdragon 685 (около 360 000 баллов в AnTuTu). Смартфон не предназначен для тяжелых игр — PUBG Mobile пойдет только на средних или низких настройках графики. Однако для повседневных задач (браузер, соцсети, YouTube) его мощности хватает с головой, аппарат не греется и не тормозит.
Устройство поставляется с ОС Android 15 и оболочкой Realme UI 6.0. Эксперты отмечают, что интерфейс местами пытается копировать визуальный стиль iOS 26 (в частности, полупрозрачные элементы управления).
Итог
Realme C85 Pro — неплохой выбор для тех, кому нужна максимальная автономность в защищенном корпусе и по доступной цене.
Плюсы:
- Выдающаяся автономность (аккумулятор 7000 мАч).
- Максимальная защита от воды и грязи (IP69).
- Качественный и яркий AMOLED-экран 120 Гц.
- Удобный индикатор уведомлений Pulse Light.
- Быстрая зарядка 45 Вт и чехол в комплекте.
Минусы:
- Слабый процессор для игр по сравнению с конкурентами за эту же цену.
- Отсутствует сверхширокоугольная камера.
- Видео ограничено форматом 1080p@30fps.
- Габариты могут показаться неудобными после компактных смартфонов.
Цена Realme C85 Pro (8/256 ГБ) в Украине — приблизительно 11 000 грн.
Ранее сообщалось про недорогой смартфон, которым довольны владельцы. В сегменте смартфонов до 15 000 гривен одним из лучших предложений в 2026 году остается Motorola Edge 60. Это сбалансированная модель с акцентом на камерах, дизайне и дисплее.