Xiaomi тепер у лідерах з продажу: як її гаджети обійшли Apple і Samsung (фото)

На світовому ринку переносної електроніки Xiaomi повернула собі першість. Її фітнес-браслети і смарт-годинники за підсумками 2025 року продаються краще, ніж аксесуари від Apple, Huawei і Samsung.

За даними аналітичної компанії Omdia, глобальні поставки пристроїв, що носяться, за підсумками 2025 року перевищили 200 мільйонів одиниць, показавши зростання на 6% порівняно з минулим роком. Уперше за кілька років сталася зміна лідера, пише Gizmochina.

Що примітно, розрив між конкурентами в першій трійці за кількістю відвантажень виявився невеликим:

Xiaomi: 18% ринку

Apple: 17% ринку

Huawei: 16% ринку

Samsung і Garmin замикають п'ятірку лідерів з частками 9% і 5% відповідно.

Експерти зазначають, що повернення Xiaomi на перше місце зумовлене не конкретним хітовим продуктом, а грамотною стратегією охоплення ринку.

Головним драйвером продажів залишаються ультрабюджетні фітнес-браслети серії Smart Band, які розходяться величезними тиражами. Водночас компанія активно просуває недорогі смарт-годинники. Вони допомагають збільшити середню ціну продажу, не заходячи територію преміум-сегмента, де сильні позиції утримує Apple.

Ринок носимих гаджетів у 2025 році Фото: gizmochina.com

Синтія Чен, менеджер з досліджень Omdia, підкреслює, що сьогодні запити споживачів у цьому сегменті змінилися. Покупцям уже не так важливі передовий екран або кількість датчиків. На перший план виходить зручність екосистеми. Xiaomi досягла успіху і в цьому аспекті: у бренду сильна концепція "Людина × Автомобіль × Дім". Вона тісно пов'язує всі гаджети в єдину мережу, частиною якої є і носимі пристрої.

Apple продовжує домінувати у високому ціновому діапазоні. Годинники компанії купують заради глибокої інтеграції з iPhone, преміальних матеріалів і просунутих функцій відстеження здоров'я.

Huawei також показує чудові результати, особливо на китайському ринку, роблячи ставку на широкий асортимент і професійні інструменти для спортивного трекінгу.

Ринок переносної електроніки переживає трансформацію. Гаджети вже давно не обмежуються простим підрахунком кроків і калорій: став можливий моніторинг складніших показників здоров'я. Аналітики очікують, що у 2026 році вирішальну роль відіграватиме не стільки функціональність, скільки екосистемна інтеграція гаджетів. Довіру покупців виграють ті виробники, хто фокусується не тільки на апаратній частині, а й на комфортному впровадженні аксесуарів у повсякденне життя, з безшовною синхронізацією між технікою.

