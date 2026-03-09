Этот смартфон имеет отличную камеру, однако есть один нюанс: раскрыт недостаток популярной модели

Смартфон Xiaomi 17 Ultra может похвастаться первоклассной основной камерой, но его встроенный интерфейс HyperOS является несколько недоработанным.

HyperOS по большей части портит опыт пользования телефоном Xiaomi 17 Ultra, считает эксперт портала PhoneArena Питер Костадинов.

Xiaomi 17 Ultra поставляется с интерфейсом HyperOS 3, который является преемником популярного интерфейса MIUI. Когда-то MIUI считалась одной из самых развитых ОС, однако сегодня HyperOS значительно уступает большинству интерфейсов с точки зрения настроек, общих функций, плавности навигации, интуитивно понятности и полезности.

Например, ОС имеет трудности с многозадачностью. Как объясняет Костадинов, на Xiaomi 17 Ultra неудобно быстро переходить в режим разделенного экрана. Кроме того, смартфон не позволяет легко переключаться между программами в режиме разделенного экрана, тогда как большинство других скинов Android позволяют это делать.

Відео дня

Опрос Верите ли вы, что ИИ несет угрозу человечеству? Опрос открыт до Да Нет Не знаю Голосувати

Эксперт отмечает, что HyperOS удивительно хорошо работает со сторонними лаунчерами, однако Xiaomi не позволяет использовать пользовательский лаунчер с полноэкранными жестами. Поэтому пользователи ограничены только использованием старой трехкнопочной навигации, что совсем не удобно на телефоне такого размера.

Еще одним недостатком HyperOS является отсутствие меню, где можно выбрать цвета интерфейса. Настройка цветовой гаммы происходит незаметно в фоновом режиме, не давая пользователю никакого выбора.

В итоге эксперт отметил большое количество ошибок, а также чрезмерно медленную работу HyperOS. По его словам, хотя Xiaomi 17 Ultra может похвастаться исключительной производительностью, HyperOS работает с существенными задержками.

"Даже если флагманские телефоны Xiaomi привлекают вас своим аппаратным обеспечением, встроенное программное обеспечение быстро потянет вас вниз и заставит резко изменить ваш рабочий процесс, который в основном оставался неизменным у других производителей Android. В конце концов, вы можете научиться наслаждаться своим устройством Xiaomi, но это будет несмотря на программное обеспечение HyperOS, а не благодаря ему", — подытожил Костадинов.

Напомним, последний флагман Samsung Galaxy S26 Ultra прошел испытания на прочность.

Фокус также сообщал, что в сети появились детали о компактном флагмане OnePlus 15T.