"Это смартфон мечты": новый компактный флагман выйдет уже в этом месяце (фото)

Бренд OnePlus официально раскрыл некоторые характеристики своего компактного флагмана OnePlus 15T, запуск которого запланирован на март 2026 года.

OnePlus 15T очень напоминает стандартный OnePlus 15 и 13T, о чем свидетельствует изображение, опубликованное компанией OnePlus на Weibo.

Судя по фото, OnePlus 15T получил двойную заднюю камеру, как у предшественника. Также известно, что смартфон будет доступен в коричневом и зеленом цветах. Компания не подтвердила точную дату выпуска, однако отметила, что устройство будет выпущено уже в этом месяце.

Официальный промо-постер OnePlus 15T официальный промо-постер Фото: OnePlus

"Производительность выходит за пределы большого экрана, а флагманский опыт превосходит маленький экран. Это смартфон мечты, созданный для всех поклонников компактных экранов!" — заявили в компании.

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

OnePlus официально не назвала процессор OnePlus 15T, однако недавний список Geekbench показал, что смартфон работает на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он продемонстрировал на 20% лучший результат в одноядерных и многоядерных тестах, чем стандартный OnePlus 15.

Відео дня

Президент OnePlus Ли Цзе Луи подтвердил, что OnePlus 15T будет оснащен обновленной перископической камерой LUMO. В своей заметке он также намекает на увеличенную емкость аккумулятора и улучшенную систему охлаждения.

Напомним, инсайдер утверждает, что OnePlus 15T станет одним немногих телефонов Android с магнитной панелью.

Фокус также сообщал, что эксперт назвал "скучный" смартфон Xiaomi 17 Ultra удачной покупкой на 2026 год.