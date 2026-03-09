"Это смартфон мечты": новый компактный флагман выйдет уже в этом месяце (фото)
Бренд OnePlus официально раскрыл некоторые характеристики своего компактного флагмана OnePlus 15T, запуск которого запланирован на март 2026 года.
OnePlus 15T очень напоминает стандартный OnePlus 15 и 13T, о чем свидетельствует изображение, опубликованное компанией OnePlus на Weibo.
Судя по фото, OnePlus 15T получил двойную заднюю камеру, как у предшественника. Также известно, что смартфон будет доступен в коричневом и зеленом цветах. Компания не подтвердила точную дату выпуска, однако отметила, что устройство будет выпущено уже в этом месяце.
"Производительность выходит за пределы большого экрана, а флагманский опыт превосходит маленький экран. Это смартфон мечты, созданный для всех поклонников компактных экранов!" — заявили в компании.
OnePlus официально не назвала процессор OnePlus 15T, однако недавний список Geekbench показал, что смартфон работает на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он продемонстрировал на 20% лучший результат в одноядерных и многоядерных тестах, чем стандартный OnePlus 15.
Президент OnePlus Ли Цзе Луи подтвердил, что OnePlus 15T будет оснащен обновленной перископической камерой LUMO. В своей заметке он также намекает на увеличенную емкость аккумулятора и улучшенную систему охлаждения.
