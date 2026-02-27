Этот смартфон пристыдит Samsung: малоизвестная модель получит передовую функцию

Компания OnePlus может выпустить компактный флагманский смартфон OnePlus 15T с поддержкой магнитной беспроводной зарядки Qi2.

OnePlus 15T станет немногих телефонов Android со встроенной магнитной панелью, утверждает инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

В публикации сказано, что OnePlus 15T получит процессор Snapdragon 8E5 и будет полностью совместим с экосистемой магнитной зарядки Apple. При этом смартфон сможет похвастаться тонким корпусом.

Информатор также опубликовал фотографию, на которой, вероятно, демонстрируется магнитное зарядное устройство с вентилятором, способное обеспечить особенно высокую скорость беспроводной зарядки.

Магнитное зарядное устройство Фото: Digital Chat Station

Как отмечает Tech Advisor, в начале 2025 года ходили слухи, что Galaxy S26 получит встроенную магнитную панель, однако этого не произошло. Флагман Samsung может использовать беспроводную зарядку только через магнитный чехол.

"Одной из наших самых больших и первых претензий к недавно выпущенной линейке Samsung Galaxy S26 является то, что она не поддерживает Qi2", — отметили в издании.

По словам экспертов портала, отсутствие магнитной панели в Galaxy S26 особенно разочаровывает, учитывая, что зарядка Qi2 была основным дополнением к линейке Google Pixel 10 в конце 2025 года. Google и Samsung часто шагают бок о бок, когда дело касается основных функций, но не на этот раз. Поэтому, по мнению авторов статьи, OnePlus может "заставить Samsung выглядеть очень нелепо".

Напомним, Samsung выпустила магнитный повербанк, способный заряжать Galaxy S26 через чехол.

Фокус также сообщал, что будущий Oppo Find X10 может получить встроенную магнитную панель.