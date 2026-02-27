Цей смартфон присоромить Samsung: маловідома модель отримає передову функцію

Компанія OnePlus може випустити компактний флагманський смартфон OnePlus 15T з підтримкою магнітної бездротової зарядки Qi2.

OnePlus 15T стане небагатьох телефонів Android з вбудованою магнітною панеллю, стверджує інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

У публікації сказано, що OnePlus 15T отримає процесор Snapdragon 8E5 та буде повністю сумісним з екосистемою магнітної зарядки Apple. При цьому смартфон зможе похвалитися тонким корпусом.

Інформатор також опублікував фотографію, на якій, ймовірно, демонструється магнітний зарядний пристрій з вентилятором, здатний забезпечити особливо високу швидкість бездротової зарядки.

Магнітний зарядний пристрій Фото: Digital Chat Station

Як зазначає Tech Advisor, на початку 2025 року ходили чутки, що Galaxy S26 отримає вбудовану магнітну панель, однак цього не сталося. Флагман Samsung може використовувати бездротову зарядку лише через магнітний чохол.

"Однією з наших найбільших і найперших претензій до нещодавно випущеної лінійки Samsung Galaxy S26 є те, що вона не підтримує Qi2", — наголосили у виданні.

За словами експертів порталу, відсутність магнітної панелі у Galaxy S26 особливо розчаровує, враховуючи, що зарядка Qi2 була основним доповненням до лінійки Google Pixel 10 наприкінці 2025 року. Google та Samsung часто крокують пліч о пліч, коли справа стосується основних функцій, але не цього разу. Тож, на думку авторів статті, OnePlus може "змусити Samsung виглядати дуже безглуздо".

Нагадаємо, Samsung випустила магнітний повербанк, здатний заряджати Galaxy S26 через чохол.

Фокус також повідомляв, що майбутній Oppo Find X10 може отримати вбудовану магнітну панель.