Samsung вперше випустила магнітний повербанк: для яких смартфонів він підійде (відео)

Компанія Samsung представила свій перший магнітний портативний зарядний пристрій Qi2 Magnet, сумісний з усіма моделями Galaxy S26 та Galaxy S25.

Аксесуар під назвою Qi2 Magnet Wireless Battery Pack тепер офіційно входить до списку магнітних зарядних пристроїв Samsung, представлених на Galaxy Unpacked, зазначає Notebookcheck.

Аксесуари для Galaxy S26

Повідомляється, що повербанк Samsung Qi2 Magnet сумісний з усіма смартфонами серій Galaxy S26 та Galaxy S25. Пристрій має ємність 5000 мАг та може одночасно заряджати два телефони.

Samsung Qi2 Magnet обіцяє максимальну потужність 15 Вт у бездротовому режимі та безперебійну зарядку у дорозі. Для швидшого заряджання можна використовувати додатковий порт USB-C, який збільшує швидкість зарядки до 25 Вт.

Samsung Qi2 Magnet Фото: Samsung Samsung Qi2 Magnet Фото: Samsung

Окрім того, Qi2 Magnet має вбудовану підставку, яка дозволяє розмістити телефон у альбомному режимі для перегляду відео або в портретному для відеодзвінків. Дизайн пристрою також враховує унікальну форму камер смартфонів Galaxy, тож у верхній частині повербанка можна помітити спеціальний виріз.

Опитування Чи підтримуєте ви блокування Telegram в Україні після теракту у Львові? Опитування відкрите до Так Ні Мені байдуже Голосувати

Наразі Samsung пропонує Qi2 Magnet лише у сірому кольорі. Ціна повербанка поки що не оголошена.

Нагадаємо, флагман Samsung Galaxy S26 Ultra не отримав магнітної панелі, тому для бездротової зарядки доведеться використовувати спеціальний чохол.

Фокус також повідомляв, що майбутній китайський смартфон Oppo Find X10 може бути оснащений вбудованими магнітами.