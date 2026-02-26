Samsung впервые выпустила магнитный повербанк: для каких смартфонов он подойдет (видео)

Компания Samsung представила свое первое магнитное портативное зарядное устройство Qi2 Magnet, совместимое со всеми моделями Galaxy S26 и Galaxy S25.

Аксессуар под названием Qi2 Magnet Wireless Battery Pack теперь официально входит в список магнитных зарядных устройств Samsung, представленных на Galaxy Unpacked, отмечает Notebookcheck.

Аксессуары для Galaxy S26

Сообщается, что повербанк Samsung Qi2 Magnet совместим со всеми смартфонами серий Galaxy S26 и Galaxy S25. Устройство имеет емкость 5000 мАч и может одновременно заряжать два телефона.

Samsung Qi2 Magnet обещает максимальную мощность 15 Вт в беспроводном режиме и бесперебойную зарядку в дороге. Для более быстрой зарядки можно использовать дополнительный порт USB-C, который увеличивает скорость зарядки до 25 Вт.

Samsung Qi2 Magnet Фото: Samsung Samsung Qi2 Magnet Фото: Samsung

Кроме того, Qi2 Magnet имеет встроенную подставку, которая позволяет разместить телефон в альбомном режиме для просмотра видео или в портретном для видеозвонков. Дизайн устройства также учитывает уникальную форму камер смартфонов Galaxy, поэтому в верхней части повербанка можно заметить специальный вырез.

Опрос Поддерживаете ли вы блокировку Telegram в Украине после теракта во Львове? Опрос открыт до Да Нет Мне все равно Голосувати

Сейчас Samsung предлагает Qi2 Magnet только в сером цвете. Цена повербанка пока не объявлена.

Напомним, флагман Samsung Galaxy S26 Ultra не получил магнитной панели, поэтому для беспроводной зарядки придется использовать специальный чехол.

Фокус также сообщал, что будущий китайский смартфон Oppo Find X10 может быть оснащен встроенными магнитами.