"Це смартфон мрії": новий компактний флагман вийде вже цього місяця (фото)

Бренд OnePlus офіційно розкрив деякі характеристики свого компактного флагмана OnePlus 15T, запуск якого заплановано на березень 2026 року.

OnePlus 15T дуже нагадує стандартний OnePlus 15 та 13T, про що свідчить зображення, опубліковане компанією OnePlus на Weibo.

Судячи з фото, OnePlus 15T отримав подвійну задню камеру, як у попередника. Також відомо, що смартфон буде доступний у коричневому та зеленому кольорах. Компанія не підтвердила точну дату випуску, однак зазначила, що пристрій буде випущений вже цього місяця.

Офіційний промо-постер OnePlus 15T Фото: OnePlus

"Продуктивність виходить за межі великого екрану, а флагманський досвід перевершує маленький екран. Це смартфон мрії, створений для всіх шанувальників компактних екранів!" — заявили в компанії.

OnePlus офіційно не назвала процесор OnePlus 15T, однак нещодавній список Geekbench показав, що смартфон працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Він продемонстрував на 20% кращий результат в одноядерних та багатоядерних тестах, ніж стандартний OnePlus 15.

Президент OnePlus Лі Цзе Луї підтвердив, що OnePlus 15T буде оснащений оновленою перископічною камерою LUMO. У своєму дописі він також натякає на збільшену ємність акумулятора та покращену систему охолодження.

Нагадаємо, інсайдер стверджує, що OnePlus 15T стане одним небагатьох телефонів Android з магнітною панеллю.

Фокус також повідомляв, що експерт назвав "нудний" смартфон Xiaomi 17 Ultra вдалою покупкою на 2026 рік.