Цей смартфон має чудову камеру, однак є один нюанс: розкрито недолік популярної моделі

Смартфон Xiaomi 17 Ultra може похвалитися першокласною основною камерою, але його вбудований інтерфейс HyperOS є дещо недопрацьованим.

HyperOS здебільшого псує досвід користування телефоном Xiaomi 17 Ultra, вважає експерт порталу PhoneArena Пітер Костадінов.

Xiaomi 17 Ultra постачається з інтерфейсом HyperOS 3, який є наступником популярного інтерфейсу MIUI. Колись MIUI вважалася однією із найбільш розвинених ОС, однак сьогодні HyperOS значно поступається більшості інтерфейсів з точки зору налаштувань, загальних функцій, плавності навігації, інтуїтивно зрозумілості та корисності.

Наприклад, ОС має труднощі з багатозадачністю. Як пояснює Костадінов, на Xiaomi 17 Ultra незручно швидко переходити в режим розділеного екрана. Крім того, смартфон не дозволяє легко перемикатися між програмами в режимі розділеного екрана, тоді як більшість інших скінів Android дозволяють це робити.

Експерт зазначає, що HyperOS на диво добре працює зі сторонніми лаунчерами, однак Xiaomi не дозволяє використовувати користувацький лаунчер з повноекранними жестами. Тож користувачі обмежені лише використанням старої трикнопкової навігації, що зовсім не зручно на телефоні такого розміру.

Ще одним недоліком HyperOS є відсутність меню, де можна вибрати кольори інтерфейсу. Налаштування кольорової гамми відбувається непомітно у фоновому режимі, не даючи користувачеві жодного вибору.

Зрештою експерт відзначив велику кількість помилок, а також надмірно повільну роботу HyperOS. За його словами, хоча Xiaomi 17 Ultra може похвалитися винятковою продуктивністю, HyperOS працює з суттєвими затримками.

"Навіть якщо флагманські телефони Xiaomi приваблюють вас своїм апаратним забезпеченням, вбудоване програмне забезпечення швидко потягне вас вниз і змусить різко змінити ваш робочий процес, який здебільшого залишався незмінним у інших виробників Android. Зрештою, ви можете навчитися насолоджуватися своїм пристроєм Xiaomi, але це буде незважаючи на програмне забезпечення HyperOS, а не завдяки йому", — підсумував Костадінов.

