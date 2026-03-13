Оновлення One UI 8.5 вже тут: які смартфони Samsung отримають свіжу систему (фото)

Актуальна прошивка One UI 8.5 для смартфонів Samsung дебютувала в лютому разом із серією Galaxy S26. Незабаром компанія почне розсилати апдейт для раніше випущених гаджетів.

Південнокорейський техногігант поки не опублікував офіційний план випуску оновлень. Але портал Gizmochina зібрав попередній список підтримуваних телефонів. З високою часткою ймовірності нову ОС отримають усі пристрої Galaxy, які раніше оновилися до One UI 8.0 або постачалися з цією версією від самого початку.

Нижче представлений перелік моделей, які готуються до переходу на One UI 8.5.

Лінійка Galaxy S:

Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 Edge / S25 FE

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Лінійка гнучких смартфонів Galaxy Z:

Galaxy Z TriFold / Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 7 / Z Flip 7 (включно з версією Z Flip 7 FE)

Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4

До списку увійшов популярний смартфон Samsung Galaxy A56 Фото: gsmarena.com

Середній сегмент (серії Galaxy A, M, F):

Galaxy A: A73, A56 / A55 / A54 / A53, A36 / A35 / A34 / A33, A26 / A25 / A24, A17 / A16 / A15 / A07 / A06 (включно з версіями 4G і 5G).

A73, A56 / A55 / A54 / A53, A36 / A35 / A34 / A33, A26 / A25 / A24, A17 / A16 / A15 / A07 / A06 (включно з версіями 4G і 5G). Galaxy M: M56 / M55 (включно з M55s) / M54 / M53, M36 / M35 / M34 / M33, M17 / M16 / M15, M07 / M06.

M56 / M55 (включно з M55s) / M54 / M53, M36 / M35 / M34 / M33, M17 / M16 / M15, M07 / M06. Galaxy F: F70e, F56 / F55 / F54, F36 / F34, F17 / F16 / F15, F07 / F06.

Планшети та захищені пристрої (Galaxy Tab, XCover):

Galaxy Tab S: S11 / S11 Ultra, серія S10 (включно з версіями Plus, Ultra, FE, FE+, Lite), серія S9 (включно з Plus, Ultra, FE, FE+), S8 / S8+ / S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024).

S11 / S11 Ultra, серія S10 (включно з версіями Plus, Ultra, FE, FE+, Lite), серія S9 (включно з Plus, Ultra, FE, FE+), S8 / S8+ / S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024). Galaxy Tab A: A11 / A11+, A9 / A9+, Active 5 / Active 5 Pro.

A11 / A11+, A9 / A9+, Active 5 / Active 5 Pro. Galaxy XCover: 7 / 7 Pro / 6 Pro.

Список базується на публічно доступній політиці оновлень компанії і термінах підтримки, які були заявлені для цих апаратів на момент їхнього релізу. Найточніші дані будуть опубліковані в прес-релізі від Samsung.

