Google назвала смартфони, які отримають Android 17: повний список моделей (фото)

Компанія Google активно веде розробку наступної версії своєї мобільної ОС — Android 17. Уже відомо, які телефони отримають апдейт першими.

Для розробників та ентузіастів уже доступні перші бета-версії системи. А нещодавно було оприлюднено список сумісних апаратів лінійки Google Pixel, пише Gizmochina.

До офіційного переліку пристроїв бренду, які отримають нову версію ОС, входять такі моделі:

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a

Планшет Pixel Tablet

Складаний смартфон Pixel Fold

Google Pixel 6 стане найстарішим смартфоном бренду з актуальною ОС Фото: phonearena.com

Журналісти звернули увагу, що в списку програми бета-тестування поки що відсутній Pixel 10a, який нещодавно вийшов. Експерти пов'язують це з тим, що реліз смартфона відбувся вже після виходу другої бета-версії Android 17. Очікується, що підтримка нової моделі з'явиться в наступній тестовій збірці, реліз якої заплановано на найближчий час.

Для смартфонів Pixel 6 і Pixel 6 Pro оновлення до Android 17 стане останнім великим апдейтом операційної системи. Офіційна програмна підтримка цих пристроїв завершиться в жовтні цього року, тому вони, найімовірніше, не отримають наступні проміжні оновлення на кшталт QPR2. Проте смартфони, випущені на базі ОС Android 12, отримають загалом п'ять великих оновлень ОС.

Графік релізу Android 17

Згідно з дорожньою картою Google, у березні починається етап "стабільності платформи", під час якого завершують розробку базових програмних інтерфейсів (API) і фіксують поведінку системи для сторонніх додатків.

Очікується, що фінальна версія Android 17 для всіх користувачів вийде орієнтовно в червні 2026 року. Виробники окремо повідомлятимуть графіки релізів власних прошивок на основі свіжої ОС.

