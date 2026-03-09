Какой смартфон Google Pixel купить: лучшие варианты на разный бюджет (фото)

Смартфоны Google Pixel известны своими первоклассными камерами, быстрыми обновлениями программного обеспечения, а также имеют конкурентоспособные цены.

Основные отличия между разными моделями Google Pixel разобрал обозреватель технологий Джулиан Чоккатту в своей статье для журнала Wired

Pixel 10а

Pixel 10а Фото: Google

Pixel 10a — самый новый бюджетный телефон Google. Хотя это устройство не получило существенных обновлений по сравнению с Pixel 9a, эксперт считает его лучшим смартфоном Pixel по соотношению цены и качества, который подойдет для большинства людей.

Новый Pixel 10a может похвастаться ярким дисплеем, плавной работой и надежными камерами. Емкости его аккумулятора хватает на целый день пользования, а сертификация IP68 указывает на водонепроницаемость. Google предлагает для этой модели семь лет поддержки программного обеспечения.

Характеристики Google Pixel 10a:

дисплей — 6,3 дюйма, 60-120 Гц, OLED, пиковая яркость 3000 нит;

процессор и оперативная память — Tensor G4 с 8 ГБ оперативной памяти;

объем памяти — 128 или 256 ГБ;

аккумулятор — 5100 мАч;

камеры — основная камера 48 МП, сверхширокоугольная камера 13 МП, фронтальная камера 13 МП;

дополнительно — беспроводная зарядка Qi, IP68, безопасная разблокировка по отпечатку пальца и по лицу, NFC, VPN, Wi-Fi 6E.

Pixel 10

Линейка Pixel 10 Фото: Mashable

Смартфон Pixel 10 будет отличным выбором для тех, кто хочет получить несколько особых функций, не тратясь на Pixel 10 Pro. В отличие от Pixel 10a, Pixel 10 имеет тройную камеру. Кроме того, он предлагает магнитную беспроводную зарядку Qi2 и лучшую производительность в играх.

Pixel 10 также имеет несколько новых функций интеллектуального программного обеспечения. Например, Camera Coach помогает делать лучшие фотографии, а Magic Cue при необходимости выводит соответствующую информацию из ваших личных данных в приложениях "Сообщения" и "Телефон".

"Pixel 10 — это лучший вариант, если вы можете потратить немного больше", — считает Чоккатту.

Характеристики Google Pixel 10:

дисплей — 6,3 дюйма, 60-120 Гц, OLED, пиковая яркость 3000 нит;

процессор и оперативная память — Tensor G5 с 12 ГБ оперативной памяти;

память — 128 (UFS 3.1) или 256 ГБ (UFS 4);

аккумулятор — 4970 мАч;

камеры — 48-мегапиксельная широкоугольная, 13-мегапиксельная сверхширокоугольная, 10,8-мегапиксельная с 5-кратным телеобъективным увеличением, 10,5-мегапиксельная селфи-камера;

дополнительно — беспроводная зарядка Pixelsnap Qi2, IP68, безопасная разблокировка по отпечатку пальца и лицу, NFC, VPN, Wi-Fi 6E.

Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro XL Фото: gizmochina.com

Эксперт советует Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL для тех, кто нацелен на самый передовой смартфон Google. Эти устройства в целом похожи, однако Pixel 10 Pro XL превосходит Pixel 10 Pro в нескольких незначительных моментах.

Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL получили OLED-дисплеи, которые могут увеличивать частоту обновления от 1 до 120 Гц, обеспечивая максимальную плавность и энергоэффективность. Смартфоны также имеют больше оперативной памяти, поэтому обеспечивают лучшую производительность.

Камеры этих смартфонов обходят Pixel 10, хотя имеют похожую тройную конфигурацию. Все сенсоры являются большими, а следовательно могут захватывать больше данных, делая более яркие и четкие фотографии.

Смартфон Pixel 10 Pro единственные поддерживают новую функцию Pro Res Zoom от Google. При увеличении от 6X до 30X используется более старая технология Super Res Zoom, которая захватывает несколько кадров и объединяет их для получения более четких цифровых фотографий с зумом. В свою очередь Pro Res Zoom активируется от 30X до 100X и добавляет к этому генеративный искусственный интеллект. ИИ заполняет некоторые пробелы, дополняя изображение по своему усмотрению.

Еще одной эксклюзивной функцией камеры является Video Boost, которая отправляет видео в облако для обработки, улучшая цвета, шум, стабилизацию и яркость. Теперь она может масштабировать видео до 8K. Единственная проблема заключается в том, что вам придется ждать обработки файлов Video Boost, что иногда может занять сутки.

Динамики в телефонах стали громче, но Pixel 10 Pro XL имеет новые верхний и нижний динамики, а это означает, что качество звука стало громче и насыщеннее, с лучшими басами. XL также является единственным Pixel с поддержкой Qi2 25W, что означает возможность беспроводной зарядки до 25 Вт вместо 15 Вт при условии использования беспроводного зарядного устройства Qi2 25W.

"Лучшим от Google является Pixel 10 Pro XL, но если вы предпочитаете меньший телефон и вам не нравится быстрая зарядка или немного громче динамик, Pixel 10 Pro вас удовлетворит. Вы также сэкономите немного денег", — подытожил эксперт.

Характеристики: Pixel 10 Pro:

дисплей — 6,3 дюйма, LTPO от 1 до 120 Гц, OLED, пиковая яркость до 3300 нит;

процессор и оперативная память — Tensor G5 с 16 ГБ оперативной памяти;

объем памяти — 128 (UFS 3.1), 256 (UFS 4), 512 ГБ (зонированный UFS 4) и 1 ТБ (зонированный UFS 4);

аккумулятор: 4870 мАч;

камеры — 50-мегапиксельная широкоугольная, 48-мегапиксельная сверхширокоугольная, 48-мегапиксельная телеобъектив (5X), 42-мегапиксельная фронтальная камера;

дополнительно — беспроводная зарядка Pixelsnap Qi2, Pro Res Zoom, видеозапись 8K с Video Boost, безопасная разблокировка с помощью отпечатка пальца и лица, план Google AI Pro, IP68, NFC, VPN, Wi-Fi 7, сверхширокополосная связь.

Характеристики Pixel 10 Pro XL:

дисплей — 6,8 дюймов, LTPO от 1 до 120 Гц, OLED, пиковая яркость до 3300 нит;

процессор и оперативная память — Tensor G5 с 16 ГБ оперативной памяти;

объем памяти — 256 (UFS 4), 512 ГБ (зонированный UFS 4) и 1 ТБ (зонированный UFS 4);

аккумулятор — 5200 мАч;

камеры — 50-мегапиксельная широкоугольная, 48-мегапиксельная сверхширокоугольная, 48-мегапиксельная телеобъектив (5X), 42-мегапиксельная фронтальная камера;

дополнительно — беспроводная зарядка Pixelsnap Qi2 25 Вт, Pro Res Zoom, видеозапись 8K с Video Boost, разблокировка с помощью отпечатка пальца и безопасной разблокировки лицом, NFC, VPN, Google AI Pro Plan, IP68, Wi-Fi 7, сверхширокополосная связь.

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10 Pro Fold Фото: The Verge

Pixel 10 Pro Fold имеет много новейших аппаратных характеристик, а также является единственным складным смартфоном со степенью защиты от пыли и воды IP68.

По сравнению со складными телефонами от Samsung и Honor, устройство Pixel несколько громоздкое и тяжелое. Несмотря на приставку Pro, он на самом деле не имеет многих профессиональных функций Pixel 10 Pro. Например, этот смартфон имеет худшую тройную камеру и не поддерживает Pro Res Zoom или Video Boost. При этом он все еще может делать качественные фото.

Pixel 10 Pro Fold также получил некоторые улучшения многозадачности. Он позволяет легко разместить два приложения рядом на разделенном экране, а также перемещать ползунок между ними, чтобы изменить размер программ, или даже убрать одну из них далеко в сторону для легкого доступа.

"Если вы хотите складной телефон, я советую обратить внимание на Samsung Galaxy Z Fold7, который тоньше, легче и проще в использовании. Однако, если вы отдаете предпочтение программному обеспечению и качеству камеры от Google, есть большая вероятность, что вам действительно понравится Pixel 10 Pro Fold", — отметил Чоккатту.

Характеристики Pixel 10 Pro Fold:

внешний дисплей — 6,4 дюйма, 60-120 Гц, OLED, пиковая яркость 3300 нит;

внутренний дисплей — 8 дюймов, LTPO от 1 до 120 Гц, OLED, пиковая яркость 3300 нит;

процессор и оперативная память — Tensor G5 с 16 ГБ оперативной памяти;

объем памяти — 256 ГБ (UFS 4), 512 ГБ (Zoned UFS 4) и 1 ТБ (Zoned UFS 4);

аккумулятор — 5015 мАч;

камеры — 48-мегапиксельная широкоугольная, 10,5-мегапиксельная сверхширокоугольная, 10,8-мегапиксельная телеобъектив (5X), 10-мегапиксельная фронтальная селфи-камера, 10-мегапиксельная внутренняя фронтальная камера;

дополнительно — беспроводная зарядка Pixelsnap Qi2, Video Boost, IP68, план Google AI Pro, NFC, VPN, Wi-Fi 7, сверхширокополосная связь.

Смартфоны Pixel 2024 года

Тем, кто не ищет самый новый и лучший телефон Pixel, автор советует обратить внимание на Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Также не стоит забывать о Pixel 9a, который очень похож на Pixel 10a, однако стоит дешевле.

Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL Фото: Mashable

Все эти смартфоны работают на чипсете Tensor G4, который все еще достаточно функциональный. Кроме того, модели 2024 года предлагают достаточно яркие дисплеи и неплохие камеры.

Google перенесла некоторые программные функции из серии Pixel 10 на телефоны Pixel 9, поэтому в будущем можно ожидать больше подобных обновлений. При этом стоит учитывать, что в Pixel 9 отсутствует дополнительная камера с 5-кратным оптическим зумом и ни один из этих смартфонов не поддерживает Qi2.

"Я бы не покупал эти устройства, если бы они не были по таким же ценам или ниже", — добавил Чоккатту.

