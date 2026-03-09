Який смартфон Google Pixel купити: найкращі варіанти на різний бюджет (фото)

Смартфони Google Pixel відомі своїми першокласними камерами, швидкими оновленнями програмного забезпечення, а також мають конкурентоспроможні ціни.

Основні відмінності між різними моделями Google Pixel розібрав оглядач технологій Джуліан Чоккатту у своїй статті для журналу Wired

Pixel 10a

Pixel 10a Фото: Google

Pixel 10a — найновіший бюджетний телефон Google. Хоча цей пристрій не отримав суттєвих оновлень, порівняно, з Pixel 9a, експерт вважає його найкращим смартфоном Pixel за співвідношенням ціни та якості, який підійде для більшості людей.

Новий Pixel 10a може похвалитися яскравим дисплеєм, плавною роботою та надійними камерами. Місткості його акумулятора вистачає на цілий день користування, а сертифікація IP68 вказує на водонепроникність. Google пропонує для цієї моделі сім років підтримки програмного забезпечення.

Характеристики Google Pixel 10a:

дисплей — 6,3 дюйма, 60–120 Гц, OLED, пікова яскравість 3000 ніт;

процесор і оперативна пам'ять — Tensor G4 з 8 ГБ оперативної пам'яті;

об'єм пам'яті — 128 або 256 ГБ;

акумулятор — 5100 мАг;

камери — основна камера 48 МП, надширококутна камера 13 МП, фронтальна камера 13 МП;

додатково — бездротова зарядка Qi, IP68, безпечне розблокування за відбитком пальця та обличчям, NFC, VPN, Wi-Fi 6E.

Pixel 10

Лінійка Pixel 10 Фото: Mashable

Смартфон Pixel 10 буде чудовим вибором для тих, хто хоче отримати кілька особливих функцій, не витрачаючись на Pixel 10 Pro. На відміну від Pixel 10a, Pixel 10 має потрійну камеру. Окрім того, він пропонує магнітну бездротову зарядку Qi2 та кращу продуктивність в іграх.

Pixel 10 також має кілька нових функцій інтелектуального програмного забезпечення. Наприклад, Camera Coach допомагає робити кращі фотографії, а Magic Cue при потребі виводить відповідну інформацію з ваших особистих даних у додатках "Повідомлення" та "Телефон".

"Pixel 10 – це найкращий варіант, якщо ви можете витратити трохи більше", — вважає Чоккатту.

Характеристики Google Pixel 10:

дисплей — 6,3 дюйма, 60–120 Гц, OLED, пікова яскравість 3000 ніт;

процесор і оперативна пам'ять — Tensor G5 з 12 ГБ оперативної пам'яті;

пам'ять — 128 (UFS 3.1) або 256 ГБ (UFS 4);

акумулятор — 4970 мАг;

камери — 48-мегапіксельна ширококутна, 13-мегапіксельна надширококутна, 10,8-мегапіксельна 5-кратне телеоб'єктивне збільшення, 10,5-мегапіксельна селфі-камера;

додатково — бездротова зарядка Pixelsnap Qi2, IP68, безпечне розблокування за відбитком пальця та обличчям, NFC, VPN, Wi-Fi 6E.

Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro XL Фото: gizmochina.com

Експерт радить Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL для тих, хто націлений на найбільш передовий смартфон Google. Ці пристрої загалом схожі, однак Pixel 10 Pro XL перевершує Pixel 10 Pro у кількох незначних моментах.

Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL отримали OLED-дисплеї, які можуть збільшувати частоту оновлення від 1 до 120 Гц, забезпечуючи максимальну плавність та енергоефективність. Смартфони також мають більше оперативної пам'яті, тож забезпечують кращу продуктивність.

Камери цих смартфонів обходять Pixel 10, хоча мають схожу потрійну конфігурацію. Усі сенсори є більшими, а отже можуть захоплювати більше даних, роблячи яскравіші та чіткіші фотографії.

Смартфон Pixel 10 Pro єдині підтримують нову функцію Pro Res Zoom від Google. При збільшенні від 6X до 30X використовується старіша технологія Super Res Zoom, яка захоплює кілька кадрів і об'єднує їх для отримання більш чітких цифрових фотографій із зумом. Своєю чергою Pro Res Zoom активується від 30X до 100X та додає до цього генеративний штучний інтелект. ШІ заповнює деякі прогалини, доповнюючи зображення на свій розсуд.

Ще однією ексклюзивною функцією камери є Video Boost, яка надсилає відео до хмари для обробки, покращуючи кольори, шум, стабілізацію та яскравість. Тепер вона може масштабувати відео до 8K. Єдина проблема полягає в тому, що вам доведеться чекати на обробку файлів Video Boost, що іноді може зайняти добу.

Динаміки в телефонах стали голоснішими, але Pixel 10 Pro XL має нові верхній і нижній динаміки, а це означає, що якість звуку стала гучнішою та насиченішою, з кращими басами. XL також є єдиним Pixel з підтримкою Qi2 25W, що означає можливість бездротової зарядки до 25 Вт замість 15 Вт за умови використання бездротового зарядного пристрою Qi2 25W .

"Найкращим від Google є Pixel 10 Pro XL, але якщо ви віддаєте перевагу меншому телефону і вам не подобається швидша зарядка чи трохи гучніший динамік, Pixel 10 Pro вас задовольнить. Ви також заощадите трохи грошей", — підсумував експерт.

Характеристики: Pixel 10 Pro:

дисплей — 6,3 дюйма, LTPO від 1 до 120 Гц, OLED, пікова яскравість до 3300 ніт;

процесор і оперативна пам'ять — Tensor G5 з 16 ГБ оперативної пам'яті;

об'єм пам'яті — 128 (UFS 3.1), 256 (UFS 4), 512 ГБ (зонований UFS 4) та 1 ТБ (зонований UFS 4);

акумулятор: 4870 мАг;

камери — 50-мегапіксельна ширококутна, 48-мегапіксельна надширококутна, 48-мегапіксельна телеоб'єктив (5X), 42-мегапіксельна фронтальна камера;

додатково — бездротова зарядка Pixelsnap Qi2, Pro Res Zoom, відеозапис 8K з Video Boost, безпечне розблокування за допомогою відбитка пальця та обличчя, план Google AI Pro, IP68, NFC, VPN, Wi-Fi 7, надширокосмуговий зв'язок.

Характеристики Pixel 10 Pro XL:

дисплей — 6,8 дюймів, LTPO від 1 до 120 Гц, OLED, пікова яскравість до 3300 ніт;

процесор і оперативна пам’ять — Tensor G5 з 16 ГБ оперативної пам'яті;

об'єм пам'яті — 256 (UFS 4), 512 ГБ (зонований UFS 4) та 1 ТБ (зонований UFS 4);

акумулятор — 5200 мАг;

камери — 50-мегапіксельна ширококутна, 48-мегапіксельна надширококутна, 48-мегапіксельна телеоб'єктив (5X), 42-мегапіксельна фронтальна камера;

додатково — бездротова зарядка Pixelsnap Qi2 25 Вт, Pro Res Zoom, відеозапис 8K з Video Boost, розблокування за допомогою відбитка пальця та безпечного розблокування обличчям, NFC, VPN, Google AI Pro Plan, IP68, Wi-Fi 7, надширокосмуговий зв'язок.

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10 Pro Fold Фото: Bridenstine

Pixel 10 Pro Fold має багато новітніх апаратних характеристик, а також є єдиним складаним смартфоном зі ступенем захисту від пилу та води IP68.

Порівняно зі складними телефонами від Samsung та Honor, пристрій Pixel дещо громіздкий та важкий. Попри приставку Pro, він насправді не має багатьох професійних функцій Pixel 10 Pro. Наприклад, цей смартфон має гіршу потрійну камеру і не підтримує Pro Res Zoom або Video Boost. При цьому він все ще може робити якісні фото.

Pixel 10 Pro Fold також отримав деякі покращення багатозадачності. Він дозволяє легко розмістити дві програми поруч на розділеному екрані, а також переміщувати повзунок між ними, щоб змінити розмір програм, або навіть прибрати одну з них далеко вбік для легкого доступу.

"Якщо ви хочете складаний телефон, я раджу звернути увагу на Samsung Galaxy Z Fold7 , який тонший, легший і простіший у використанні. Однак, якщо ви віддаєте перевагу програмному забезпеченню та якості камери від Google, є велика ймовірність, що вам справді сподобається Pixel 10 Pro Fold", — зазначив Чоккатту.

Характеристики Pixel 10 Pro Fold:

зовнішній дисплей — 6,4 дюйма, 60–120 Гц, OLED, пікова яскравість 3300 ніт;

внутрішній дисплей — 8 дюймів, LTPO від 1 до 120 Гц, OLED, пікова яскравість 3300 ніт;

процесор і оперативна пам'ять — Tensor G5 з 16 ГБ оперативної пам'яті;

об'єм пам'яті — 256 ГБ (UFS 4), 512 ГБ (Zoned UFS 4) та 1 ТБ (Zoned UFS 4);

акумулятор — 5015 мАг;

камери — 48-мегапіксельна ширококутна, 10,5-мегапіксельна надширококутна, 10,8-мегапіксельна телеоб'єктив (5X), 10-мегапіксельна фронтальна селфі-камера, 10-мегапіксельна внутрішня фронтальна камера;

додатково — бездротова зарядка Pixelsnap Qi2, Video Boost, IP68, план Google AI Pro, NFC, VPN, Wi-Fi 7, надширокосмуговий зв'язок.

Смартфони Pixel 2024 року

Тим, хто не шукає найновіший та найкращий телефон Pixel, автор радить звернути увагу на Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL та Pixel 9 Pro Fold. Також не варто забувати про Pixel 9a, який дуже схожий на Pixel 10a, однак коштує дешевше.

Pixel 9, Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL Фото: Mashable

Всі ці смартфони працюють на чипсеті Tensor G4, який все ще досить функціональний. Окрім того, моделі 2024 року пропонують достатньо яскраві дисплеї та непогані камери.

Google перенесла деякі програмні функції із серії Pixel 10 на телефони Pixel 9, тож у майбутньому можна очікувати більше подібних оновлень. При цьому варто враховувати, що у Pixel 9 відсутня додаткова камера з 5-кратним оптичним зумом і жоден із цих смартфонів не підтримує Qi2.

"Я б не купував ці пристрої, якби вони не були за такими ж цінами або нижчими", — додав Чоккатту.

