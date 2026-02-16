Найдоступніший смартфон Google стане ще кращим: Pixel 10a розсекречений інсайдерами (фото)

Незадовго до анонсу в мережу витекли повні специфікації Pixel 10a. Бюджетний смартфон Google порадує кількома відмінностями від попередника.

Інсайдери порталу Winfuture вказують, що Pixel 10a збереже впізнаваний дизайн, але стане трохи компактнішим і легшим (183 г проти 186 г у Pixel 9a). Продажі пристрою стартують на глобальному ринку вже 18 лютого, пише Gizmochina.

Смартфон отримає 6,3-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц (роздільна здатність 2424 x 1080 пікселів). Панель тепер захищена склом Gorilla Glass 7i (замість Gorilla Glass 3, що використовувався в Pixel 9a). Корпус захищений від води і пилу за стандартом IP68.

Усередині встановлять фірмовий процесор Google Tensor G4 у парі з чипом безпеки Titan M2 і 8 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X. На вибір будуть доступні версії з накопичувачем на 128 або 256 ГБ (UFS 3.1) без можливості розширення.

Забарвлення Google Pixel 10a (неофіційний рендер) Фото: Android Headlines

Pixel 10a оснастять акумулятором ємністю 5100 мАг. Повідомляється, що швидкість дротової зарядки зросла майже вдвічі: з 23 Вт у попередника до 45 Вт. Бездротова зарядка також підтримується.

Набір камер залишився звичними для лінійки:

Основна: 48 МП з оптичною стабілізацією (OIS) і фазовим автофокусом.

48 МП з оптичною стабілізацією (OIS) і фазовим автофокусом. Надширококутна: 13 Мп з кутом огляду 120 градусів.

13 Мп з кутом огляду 120 градусів. Фронтальна: 13 Мп.

Смартфон поставлятиметься з попередньо встановленою ОС Android 16, отримає 7 років оновлень ОС і патчів безпеки. З нових фішок варто відзначити підтримку Bluetooth 6, супутниковий екстрений зв'язок і модуль Wi-Fi 6E.

Google Pixel 10a надійде в продаж у чотирьох кольорах: Obsidian (чорний), Fog (світло-сірий), Lavender (блакитний) і Berry (червоний). Очікувана європейська ціна стартує від €499 за базову версію. Повідомляється, що на старті продажів Google може запустити промо-акцію, пропонуючи версію на 256 ГБ за ціною моделі на 128 ГБ.

