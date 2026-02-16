Смартфон із гігантською батареєю 10 001 мАг перевірили експерти: огляд Realme P4 Power (фото)

Realme P4 Power — одна з найбільш інтригуючих новинок 2026 року. У телефон вмістили акумулятор на 10 001 мАг, зберігши нормальні габарити. Результати тестування вже в мережі.

Експерти GSMArena в огляді розповіли про всі особливості незвичайного смартфона. Розбираємося, що смартфон-довгожитель із себе представляє на практиці.

Рекордна автономність

Акумулятор Si/C високої щільності тут приблизно вдвічі перевершує стандартні елементи в смартфонах (5000 мАгод у тому ж Galaxy S25 Ultra). Realme P4 Power очолив рейтинг видання, протримавшись у тесті Active Use Score 25 годин 35 хвилин. Це не менше двох-трьох днів роботи без підзарядки за умови інтенсивного навантаження. Для порівняння: звичайні смартфони живуть 13-15 годин у тому ж сценарії.

Підтримується зарядка SuperVOOC потужністю 80 Вт. Незважаючи на величезну ємність, телефон заряджається до 50% всього за 36 хвилин. Повний цикл (0-100%) займає 1 годину 19 хвилин.

Функція повербанка передбачена: смартфон вміє заряджати інші гаджети по дроту з потужністю 27 Вт. Це швидше, ніж багато звичайних зарядки для iPhone. Що стосується довговічності, Realme обіцяє, що АКБ збереже 80% ємності навіть через 8 років експлуатації.

Дисплей Realme P4 Power Фото: gsmarena.com

Дизайн і екран

Товщина смартфона становить лише 9,1 мм, а вага — 219 грамів. Це можна порівняти з флагманами на кшталт iPhone Pro Max або Galaxy Ultra, у яких батареї вдвічі менші. Корпус захищений за стандартом IP69 (витримує мийку під високим тиском), встановлено якісну 6,8-дюймову OLED-матрицю з частотою оновлення 144 Гц і роздільною здатністю 2800x1280. Пікова яскравість (10% площі матриці) досягає 2026 ніт, ручний режим — 949 ніт, автоматичний (75%) — 1780. Словом, дуже високі цифри, яких достатньо для яскравого прямого сонячного світла.

Продуктивність і камери

Щоб утримати ціну на рівні $300, виробникові довелося піти на компроміси в матеріалах (задня кришка і рамка пластикові) і камерах. В основі — процесор MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Це міцний середняк, який не перегрівається і забезпечує плавну роботу інтерфейсу Realme UI 7.0 (Android 16), але поступається флагманським чіпам у важких завданнях.

Основний модуль камери на 50 Мп (Sony IMX882) з оптичною стабілізацією робить хороші знімки вдень і непогані вночі. Однак телеоб'єктива (зуму) тут немає, а надширококутна камера на 8 МП видає посередні результати.

Камера Realme P4 Power Фото: gsmarena.com

Підсумок

Realme P4 Power — це ультимативний довгограючий телефон, який дивує співвідношенням ваги і батареї. Інші характеристики теж виявилися на пристойному рівні, але нічим не примітні.

Плюси:

Рекордна автономність (10 001 мАг).

Напрочуд тонкий корпус для такої ємності (9.1 мм).

Потужна реверсивна зарядка 27 Вт (замінить повербанк).

Яскравий OLED-екран 144 Гц.

Захист від води IP69.

Мінуси:

Середня якість камер (немає оптичного зуму, слабкий "ширик").

Пластиковий корпус.

Тихі динаміки.

Ціна Realme P4 Power в Індії: близько $300.

