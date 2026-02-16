Смартфон с гигантской батарей 10 001 мАч проверили эксперты: обзор Realme P4 Power (фото)
Realme P4 Power — одна из самых интригующих новинок 2026 года. В телефон уместили аккумулятор на 10 001 мАч, сохранив нормальные габариты. Результаты тестирования уже в сети.
Эксперты GSMArena в обзоре рассказали про все особенности необычного смартфона. Разбираемся, что смартфон-долгожитель из себя представляет на практике.
Рекордная автономность
Аккумулятор Si/C высокой плотности здесь примерно в два раза превосходит стандартные элементы в смартфонах (5000 мАч в том же Galaxy S25 Ultra). Realme P4 Power возглавил рейтинг издания, продержавшись в тесте Active Use Score 25 часов 35 минут. Это не менее двух-трех дней работы без подзарядки при интенсивной нагрузке. Для сравнения: обычные смартфоны живут 13–15 часов в том же сценарии.
Поддерживается зарядка SuperVOOC мощностью 80 Вт. Несмотря на огромную емкость, телефон заряжается до 50% всего за 36 минут. Полный цикл (0–100%) занимает 1 час 19 минут.
Функция повербанка предусмотрена: смартфон умеет заряжать другие гаджеты по проводу с мощностью 27 Вт. Это быстрее, чем многие обычные зарядки для iPhone. Что касается долговечности, Realme обещает, что АКБ сохранит 80% емкости даже спустя 8 лет эксплуатации.
Дизайн и экран
Толщина смартфона составляет всего 9,1 мм, а вес — 219 граммов. Это сопоставимо с флагманами вроде iPhone Pro Max или Galaxy Ultra, у которых батареи вдвое меньше. Корпус защищен по стандарту IP69 (выдерживает мойку под высоким давлением), установлена качественная 6,8-дюймовая OLED-матрица с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2800x1280. Пиковая яркость (10% площади матрицы) достигает 2026 нит, ручной режим — 949 нит, автоматический (75%) — 1780. Словом, очень высокие цифры, которых достаточно для яркого прямого солнечного света.
Производительность и камеры
Чтобы удержать цену на уровне $300, производителю пришлось пойти на компромиссы в материалах (задняя крышка и рамка пластиковые) и камерах. В основе — процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Это крепкий середняк, который не перегревается и обеспечивает плавную работу интерфейса Realme UI 7.0 (Android 16), но уступает флагманским чипам в тяжелых задачах.
Основной модуль камеры на 50 Мп (Sony IMX882) с оптической стабилизацией делает хорошие снимки днем и неплохие ночью. Однако телеобъектива (зума) здесь нет, а сверхширокоугольная камера на 8 МП выдает посредственные результаты.
Итог
Realme P4 Power — это ультимативный долгоиграющий телефон, который удивляет соотношением веса и батареи. Остальные характеристики тоже оказались на приличном уровне, но ничем не примечательны.
Плюсы:
- Рекордная автономность (10 001 мАч).
- Удивительно тонкий корпус для такой емкости (9.1 мм).
- Мощная реверсивная зарядка 27 Вт (заменит повербанк).
- Яркий OLED-экран 144 Гц.
- Защита от воды IP69.
Минусы:
- Среднее качество камер (нет оптического зума, слабый "ширик").
- Пластиковый корпус.
- Тихие динамики.
- Цена Realme P4 Power в Индии: около $300.
