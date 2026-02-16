Смартфон с гигантской батарей 10 001 мАч проверили эксперты: обзор Realme P4 Power (фото)

Realme P4 Power — одна из самых интригующих новинок 2026 года. В телефон уместили аккумулятор на 10 001 мАч, сохранив нормальные габариты. Результаты тестирования уже в сети.

Эксперты GSMArena в обзоре рассказали про все особенности необычного смартфона. Разбираемся, что смартфон-долгожитель из себя представляет на практике.

Рекордная автономность

Аккумулятор Si/C высокой плотности здесь примерно в два раза превосходит стандартные элементы в смартфонах (5000 мАч в том же Galaxy S25 Ultra). Realme P4 Power возглавил рейтинг издания, продержавшись в тесте Active Use Score 25 часов 35 минут. Это не менее двух-трех дней работы без подзарядки при интенсивной нагрузке. Для сравнения: обычные смартфоны живут 13–15 часов в том же сценарии.

Поддерживается зарядка SuperVOOC мощностью 80 Вт. Несмотря на огромную емкость, телефон заряжается до 50% всего за 36 минут. Полный цикл (0–100%) занимает 1 час 19 минут.

Відео дня

Функция повербанка предусмотрена: смартфон умеет заряжать другие гаджеты по проводу с мощностью 27 Вт. Это быстрее, чем многие обычные зарядки для iPhone. Что касается долговечности, Realme обещает, что АКБ сохранит 80% емкости даже спустя 8 лет эксплуатации.

Дисплей Realme P4 Power Фото: gsmarena.com

Дизайн и экран

Толщина смартфона составляет всего 9,1 мм, а вес — 219 граммов. Это сопоставимо с флагманами вроде iPhone Pro Max или Galaxy Ultra, у которых батареи вдвое меньше. Корпус защищен по стандарту IP69 (выдерживает мойку под высоким давлением), установлена качественная 6,8-дюймовая OLED-матрица с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2800x1280. Пиковая яркость (10% площади матрицы) достигает 2026 нит, ручной режим — 949 нит, автоматический (75%) — 1780. Словом, очень высокие цифры, которых достаточно для яркого прямого солнечного света.

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

Производительность и камеры

Чтобы удержать цену на уровне $300, производителю пришлось пойти на компромиссы в материалах (задняя крышка и рамка пластиковые) и камерах. В основе — процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Это крепкий середняк, который не перегревается и обеспечивает плавную работу интерфейса Realme UI 7.0 (Android 16), но уступает флагманским чипам в тяжелых задачах.

Основной модуль камеры на 50 Мп (Sony IMX882) с оптической стабилизацией делает хорошие снимки днем и неплохие ночью. Однако телеобъектива (зума) здесь нет, а сверхширокоугольная камера на 8 МП выдает посредственные результаты.

Камера Realme P4 Power Фото: gsmarena.com

Итог

Realme P4 Power — это ультимативный долгоиграющий телефон, который удивляет соотношением веса и батареи. Остальные характеристики тоже оказались на приличном уровне, но ничем не примечательны.

Плюсы:

Рекордная автономность (10 001 мАч).

Удивительно тонкий корпус для такой емкости (9.1 мм).

Мощная реверсивная зарядка 27 Вт (заменит повербанк).

Яркий OLED-экран 144 Гц.

Защита от воды IP69.

Минусы:

Среднее качество камер (нет оптического зума, слабый "ширик").

Пластиковый корпус.

Тихие динамики.

Цена Realme P4 Power в Индии: около $300.

Ранее сообщалось, что нужно знать перед покупкой смартфона в 2026 году. 2026 год уже отметился интересными смартфонами, а самые крупные релизы от Samsung, Apple и Google на подходе. Как определиться с выбором смартфона и не прогадать?