Что нужно знать перед покупкой смартфона в 2026 году: 5 неочевидных нюансов (фото)

2026 год уже отметился интересными смартфонами, а самые крупные релизы от Samsung, Apple и Google на подходе. Как определиться с выбором смартфона и не прогадать?

Эксперты Gizmochina назвали недооцененные аспекты гаджетов, на которые стоит обратить внимание.

Что делать на фоне подорожания

Рост цен комплектующих затрудняет выпуск телефонов с приятным соотношением цены и качества. Глобальный бум ИИ взвинтил цены на память DRAM и NAND, которую массово скупают дата-центры. Приходится мириться с тем, что производители электроники вынуждены перекладывать эти расходы на покупателей.

Поэтому ожидать снижения стоимости новых флагманов не стоит. В этой ситуации разумнее приобрести топовую модель прошлого года: она обеспечит схожий опыт эксплуатации, но обойдется дешевле, поскольку на старый смартфон меньше влияет актуальная инфляция компонентов.

Поддержка обновлениями

Программное обеспечение определяет срок жизни устройства даже больше, чем процессор. Ведущие бренды вроде Samsung и Google предлагают до семи лет апдейтов системы и патчей безопасности, что позволяет телефону оставаться актуальным долгое время. Но и китайские вендоры сегодня тоже стараются не покидать покупателей слишком рано — 4-6 лет поддержки Xiaomi, Motorola и другие, как правило, обеспечивают даже для моделей среднего класса.

Смартфоны серии Samsung Galaxy S25 предлагают 7 лет обновлений ОС Фото: Sam Rutherford / Engadget

Перед покупкой обязательно проверьте, сколько лет обновлений ОС Android заявлены для конкретного устройства. А если вас интересуют ИИ-функции, лучше выбирать модели, где нейросети работают локально на устройстве, а не зависят от интернета и облака — это гарантирует скорость и приватность.

Оперативная память и накопитель

Гнаться за самым мощным чипсетом ради скорости сегодня необязательно. Современные чипы даже среднего уровня отлично справляются с повседневными задачами, тогда как топовые решения проявляют свой потенциал в основном в тяжелых играх и могут перегреваться.

Немаловажен в контексте быстродействия объем оперативной памяти. В 2026 году для комфортной работы с ИИ и многозадачностью на годы вперед стоит ориентироваться на модели с 8-12 ГБ ОЗУ. Что касается хранилища, эксперты рекомендуют выбирать емкость не менее 256 ГБ, чтобы не столкнуться с нехваткой места слишком скоро (cлоты для карт microSD сейчас крайне редки и обычно встречаются лишь в ультрабюджетниках). Отзывчивость системы также определяется стандартом накопителя. UFS 4.1 — самый свежий и шустрый на сегодняшний день.

Смартфон Poco X7 (иллюстративное фото) Фото: gsmarena.com

Батарея и камеры

Не стоит слепо доверять высоким цифрам емкости аккумулятора. Огромная батарея не всегда означает рекордное время работы, если софт плохо оптимизирован. А сверхбыстрая зарядка 100+ Вт в действительности нужна далеко не всем и способна ускорить износ ячеек. Перед покупкой рекомендуется смотреть не только на емкость АКБ как таковую, но и поискать реальные тесты автономности в обзорах, чтобы понять, сколько проживает смартфон на практике.

Качество съемки в 2026 году определяется не количеством мегапикселей основного сенсора, а стабильностью работы всех камер. Лучше выбрать телефон с качественным телеобъективом и хорошей стабилизацией видео, чем модель с одной камерой на 200 Мп, которая плохо снимает в темноте.

Ранее сообщалось, вредит ли быстрая зарядка батарее смартфона. Бренды вроде Xiaomi, Oppo и Realme способны удивить мощной зарядкой на 200-240 Вт. Технология восполняет заряд за считанные минуты. Это удобно, но долговечность аккумулятора может пострадать — эксперты выяснили, насколько именно.