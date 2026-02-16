Вредит ли быстрая зарядка батарее смартфона: сравнение 200 Вт и 65 Вт спустя годы (фото)

Бренды вроде Xiaomi, Oppo и Realme способны удивить мощной зарядкой на 200-240 Вт. Технология восполняет заряд за считанные минуты. Это удобно, но долговечность аккумулятора может пострадать — эксперты выяснили, насколько именно.

Gizmochina сравнивает показатели износа батарей при использовании умеренной зарядки (65 Вт) и экстремально быстрой (200 Вт) спустя два года эксплуатации.

Разница в износе через 800 циклов

Стандартом долгосрочного "здоровья" аккумулятора считается сохранение 80% от первоначальной емкости после 800 полных циклов заряда-разряда. Это тот порог, после которого батарея считается изношенной, хотя и продолжает работать.

Сравнение показало, что устройства, использующие зарядку мощностью 65 Вт, спустя те же 800 циклов сохраняют около 91% своей емкости. Это означает, что даже через два года телефон будет работать практически так же долго, как и в день покупки. В то же время смартфоны с поддержкой 200-ваттной зарядки достигают пороговых 80% емкости за этот же период. Формально они укладываются в норму, но фактически их ресурс исчерпывается быстрее.

Відео дня

Что это значит на практике

Разница между 91% и 80% остаточной емкости значительна. При показателе в 80% пользователь начинает замечать, что сокращается время работы экрана, телефон быстрее разряжается под нагрузкой, а искать розетку приходится чаще, особенно к середине дня.

При 91% аккумулятор ведет себя почти как новый, обеспечивая стабильную производительность и предсказуемое время автономной работы. То есть владельцам устройств со сверхбыстрой зарядкой приходится задумываться о замене АКБ или часто включать режим энергосбережения несколько раньше.

Тестирование смартфона Xiaomi с 200-ваттной зарядкой Фото: Xiaomi

Причины ускоренной деградации кроются в электрохимии. Главный враг литий-ионных ячеек — это тепло. Сверхбыстрая зарядка генерирует избыточный нагрев внутри корпуса, что ускоряет химические реакции, разрушающие электроды. Кроме того, высокий ток создает повышенное напряжение в структуре аккумулятора.

Конечно, смартфоны оснащены сложными системами охлаждения (испарительные камеры, графитовые слои) и умными алгоритмами, которые предотвращают мгновенный перегрев. Однако они не устраняют физический износ полностью.

Исключения из правил и советы

Примечательно, что не всегда повышение мощности линейно приводит к ускоренной деградации. Это зависит от технологий конкретного производителя. Тесты показали, что некоторые реализации зарядки на 150 Вт (например, у Oppo) могут выдерживать до 1600 циклов до деградации к 80%, превосходя даже более медленные аналоги. Это доказывает, что качество самих ячеек аккумулятора и программные алгоритмы управления током играют весомую роль.

Эксперты рекомендуют искать баланс между скоростью и долговечностью. Для оптимального жизненного цикла АКБ:

Используйте сверхбыструю зарядку, когда спешите и нужно получить максимум энергии за 5 минут перед выходом.

Для зарядки на ночь или неспешной подпитки в течение дня подойдет адаптер умеренной мощности (30–65 Вт)

Избегайте перегрева, не заряжая гаджет под прямыми солнечными лучами.

Ранее сообщалось, что "батарея Эдисона" заряжается за секунды и держит заряд десятки лет. Ученые из Калифорнийского университета разработала прототип никель-железной батареи, которая заряжается за секунды и сохраняет характеристики более 12 000 циклов. Такая долговечность эквивалентна 30 годам ежедневной подзарядки.