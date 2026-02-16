Чи шкодить швидка зарядка батареї смартфона: порівняння 200 Вт і 65 Вт через роки (фото)

Бренди на кшталт Xiaomi, Oppo і Realme здатні здивувати потужною зарядкою на 200-240 Вт. Технологія заповнює заряд за лічені хвилини. Це зручно, але довговічність акумулятора може постраждати — експерти з'ясували, наскільки саме.

Gizmochina порівнює показники зносу батарей під час використання помірної зарядки (65 Вт) і екстремально швидкої (200 Вт) через два роки експлуатації.

Різниця в зносі через 800 циклів

Стандартом довгострокового "здоров'я" акумулятора вважається збереження 80% від початкової ємності після 800 повних циклів заряду-розряду. Це той поріг, після якого батарея вважається зношеною, хоча і продовжує працювати.

Порівняння показало, що пристрої, які використовують зарядку потужністю 65 Вт, через ті ж 800 циклів зберігають близько 91% своєї ємності. Це означає, що навіть через два роки телефон працюватиме практично так само довго, як і в день купівлі. Водночас смартфони з підтримкою 200-ватної зарядки досягають порогових 80% ємності за цей же період. Формально вони вкладаються в норму, але фактично їхній ресурс вичерпується швидше.

Що це означає на практиці

Різниця між 91% і 80% залишкової ємності значна. За показника у 80% користувач починає помічати, що скорочується час роботи екрана, телефон швидше розряджається під навантаженням, а шукати розетку доводиться частіше, особливо до середини дня.

При 91% акумулятор поводиться майже як новий, забезпечуючи стабільну продуктивність і передбачуваний час автономної роботи. Тобто власникам пристроїв з надшвидкою зарядкою доводиться замислюватися про заміну АКБ або часто вмикати режим енергозбереження дещо раніше.

Тестування смартфона Xiaomi з 200-ватною зарядкою Фото: Xiaomi

Причини прискореної деградації криються в електрохімії. Головний ворог літій-іонних осередків — це тепло. Надшвидка зарядка генерує надлишкове нагрівання всередині корпусу, що прискорює хімічні реакції, які руйнують електроди. Крім того, високий струм створює підвищену напругу в структурі акумулятора.

Звісно, смартфони оснащені складними системами охолодження (випарні камери, графітові шари) та розумними алгоритмами, що запобігають миттєвому перегріванню. Однак вони не усувають фізичний знос повністю.

Винятки з правил і поради

Примітно, що не завжди підвищення потужності лінійно призводить до прискореної деградації. Це залежить від технологій конкретного виробника. Тести показали, що деякі реалізації зарядки на 150 Вт (наприклад, у Oppo) можуть витримувати до 1600 циклів до деградації до 80%, перевершуючи навіть повільніші аналоги. Це доводить, що якість самих осередків акумулятора і програмні алгоритми управління струмом відіграють вагому роль.

Експерти рекомендують шукати баланс між швидкістю і довговічністю. Для оптимального життєвого циклу АКБ:

Використовуйте надшвидку зарядку, коли поспішаєте і потрібно отримати максимум енергії за 5 хвилин перед виходом.

Для зарядки на ніч або неспішного підживлення протягом дня підійде адаптер помірної потужності (30-65 Вт)

Уникайте перегріву, не заряджаючи гаджет під прямими сонячними променями.

Раніше повідомлялося, що "батарея Едісона" заряджається за секунди і тримає заряд десятки років. Вчені з Каліфорнійського університету розробила прототип нікель-залізної батареї, яка заряджається за секунди і зберігає характеристики понад 12 000 циклів. Така довговічність еквівалентна 30 рокам щоденної підзарядки.