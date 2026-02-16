Що потрібно знати перед купівлею смартфона у 2026 році: 5 неочевидних нюансів (фото)

2026 рік уже відзначився цікавими смартфонами, а найбільші релізи від Samsung, Apple і Google на підході. Як визначитися з вибором смартфона і не прогадати?

Експерти Gizmochina назвали недооцінені аспекти гаджетів, на які варто звернути увагу.

Що робити на тлі подорожчання

Зростання цін комплектуючих ускладнює випуск телефонів із приємним співвідношенням ціни та якості. Глобальний бум ШІ підняв ціни на пам'ять DRAM і NAND, яку масово скуповують дата-центри. Доводиться миритися з тим, що виробники електроніки змушені перекладати ці витрати на покупців.

Тому очікувати зниження вартості нових флагманів не варто. У цій ситуації розумніше придбати топову модель минулого року: вона забезпечить схожий досвід експлуатації, але обійдеться дешевше, оскільки на старий смартфон менше впливає актуальна інфляція компонентів.

Підтримка оновленнями

Програмне забезпечення визначає термін життя пристрою навіть більше, ніж процесор. Провідні бренди на кшталт Samsung і Google пропонують до семи років апдейтів системи і патчів безпеки, що дає змогу телефону залишатися актуальним довгий час. Але й китайські вендори сьогодні теж намагаються не залишати покупців занадто рано — 4-6 років підтримки Xiaomi, Motorola та інші, як правило, забезпечують навіть для моделей середнього класу.

Смартфони серії Samsung Galaxy S25 пропонують 7 років оновлень ОС Фото: Sam Rutherford / Engadget

Перед покупкою обов'язково перевірте, скільки років оновлень ОС Android заявлено для конкретного пристрою. А якщо вас цікавлять ШІ-функції, краще обирати моделі, де нейромережі працюють локально на пристрої, а не залежать від інтернету і хмари — це гарантує швидкість і приватність.

Оперативна пам'ять і накопичувач

Гнатися за найпотужнішим чіпсетом заради швидкості сьогодні необов'язково. Сучасні чіпи навіть середнього рівня відмінно справляються з повсякденними завданнями, тоді як топові рішення проявляють свій потенціал в основному у важких іграх і можуть перегріватися.

Важливий у контексті швидкодії обсяг оперативної пам'яті. У 2026 році для комфортної роботи з ШІ та багатозадачністю на роки вперед варто орієнтуватися на моделі з 8-12 ГБ ОЗП. Що стосується сховища, експерти рекомендують вибирати ємність не менше 256 ГБ, щоб не зіткнутися з нестачею місця надто скоро (слоти для карт microSD зараз вкрай рідкісні і зазвичай зустрічаються лише в ультрабюджетниках). Чуйність системи також визначається стандартом накопичувача. UFS 4.1 — найсвіжіший і найспритніший на сьогоднішній день.

Смартфон Poco X7 (ілюстративне фото) Фото: gsmarena.com

Батарея і камери

Не варто сліпо довіряти високим цифрам ємності акумулятора. Величезна батарея не завжди означає рекордний час роботи, якщо софт погано оптимізований. А надшвидка зарядка 100+ Вт насправді потрібна далеко не всім і здатна прискорити знос осередків. Перед покупкою рекомендується дивитися не тільки на ємність АКБ як таку, а й пошукати реальні тести автономності в оглядах, щоб зрозуміти, скільки проживає смартфон на практиці.

Якість зйомки у 2026 році визначається не кількістю мегапікселів основного сенсора, а стабільністю роботи всіх камер. Краще вибрати телефон з якісним телеоб'єктивом і хорошою стабілізацією відео, ніж модель з однією камерою на 200 Мп, яка погано знімає в темряві.

Раніше повідомлялося, чи шкодить швидка зарядка батареї смартфона. Бренди на кшталт Xiaomi, Oppo і Realme здатні здивувати потужною зарядкою на 200-240 Вт. Технологія заповнює заряд за лічені хвилини. Це зручно, але довговічність акумулятора може постраждати — експерти з'ясували, наскільки саме.