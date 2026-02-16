Самый доступный смартфон Google станет еще лучше: Pixel 10a рассекречен инсайдерами (фото)
Незадолго до анонса в сеть утекли полные спецификации Pixel 10a. Бюджетный смартфон Google порадует несколькими отличиями от предшественника.
Инсайдеры портала Winfuture указывают, что Pixel 10a сохранит узнаваемый дизайн, но станет чуть компактнее и легче (183 г против 186 г у Pixel 9a). Продажи устройства стартуют на глобальном рынке уже 18 февраля, пишет Gizmochina.
Смартфон получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц (разрешение 2424 x 1080 пикселей). Панель теперь защищена стеклом Gorilla Glass 7i (вместо Gorilla Glass 3, использовавшимся в Pixel 9a). Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68.
Внутри установят фирменный процессор Google Tensor G4 в паре с чипом безопасности Titan M2 и 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. На выбор будут доступны версии с накопителем на 128 или 256 ГБ (UFS 3.1) без возможности расширения.
Pixel 10a оснастят аккумулятором емкостью 5100 мАч. Сообщается, что скорость проводной зарядки выросла почти вдвое: с 23 Вт у предшественника до 45 Вт. Беспроводная зарядка также поддерживается.
Набор камер остался привычными для линейки:
- Основная: 48 МП с оптической стабилизацией (OIS) и фазовым автофокусом.
- Сверхширокоугольная: 13 Мп с углом обзора 120 градусов.
- Фронтальная: 13 Мп.
Смартфон будет поставляться с предустановленной ОС Android 16, получит 7 лет обновлений ОС и патчей безопасности. Из новых фишек стоит отметить поддержку Bluetooth 6, спутниковую экстренную связь и модуль Wi-Fi 6E.
Google Pixel 10a поступит в продажу в четырех цветах: Obsidian (черный), Fog (светло-серый), Lavender (голубой) и Berry (красный). Ожидаемая европейская цена стартует от €499 за базовую версию. Сообщается, что на старте продаж Google может запустить промо-акцию, предлагая версию на 256 ГБ по цене модели на 128 ГБ.
