Самый доступный смартфон Google станет еще лучше: Pixel 10a рассекречен инсайдерами (фото)

Незадолго до анонса в сеть утекли полные спецификации Pixel 10a. Бюджетный смартфон Google порадует несколькими отличиями от предшественника.

Инсайдеры портала Winfuture указывают, что Pixel 10a сохранит узнаваемый дизайн, но станет чуть компактнее и легче (183 г против 186 г у Pixel 9a). Продажи устройства стартуют на глобальном рынке уже 18 февраля, пишет Gizmochina.

Смартфон получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц (разрешение 2424 x 1080 пикселей). Панель теперь защищена стеклом Gorilla Glass 7i (вместо Gorilla Glass 3, использовавшимся в Pixel 9a). Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

Внутри установят фирменный процессор Google Tensor G4 в паре с чипом безопасности Titan M2 и 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. На выбор будут доступны версии с накопителем на 128 или 256 ГБ (UFS 3.1) без возможности расширения.

Відео дня

Расцветки Google Pixel 10a (неофициальный рендер) Фото: Android Headlines

Pixel 10a оснастят аккумулятором емкостью 5100 мАч. Сообщается, что скорость проводной зарядки выросла почти вдвое: с 23 Вт у предшественника до 45 Вт. Беспроводная зарядка также поддерживается.

Набор камер остался привычными для линейки:

Основная: 48 МП с оптической стабилизацией (OIS) и фазовым автофокусом.

48 МП с оптической стабилизацией (OIS) и фазовым автофокусом. Сверхширокоугольная: 13 Мп с углом обзора 120 градусов.

13 Мп с углом обзора 120 градусов. Фронтальная: 13 Мп.

Смартфон будет поставляться с предустановленной ОС Android 16, получит 7 лет обновлений ОС и патчей безопасности. Из новых фишек стоит отметить поддержку Bluetooth 6, спутниковую экстренную связь и модуль Wi-Fi 6E.

Google Pixel 10a поступит в продажу в четырех цветах: Obsidian (черный), Fog (светло-серый), Lavender (голубой) и Berry (красный). Ожидаемая европейская цена стартует от €499 за базовую версию. Сообщается, что на старте продаж Google может запустить промо-акцию, предлагая версию на 256 ГБ по цене модели на 128 ГБ.

Ранее сообщалось, что смартфон с гигантской батарей 10 001 мАч проверили эксперты. Realme P4 Power — одна из самых интригующих новинок 2026 года. В телефон уместили аккумулятор на 10 001 мАч, сохранив нормальные габариты. Результаты тестирования уже в сети.