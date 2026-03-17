Недорогие смартфоны с лучшими параметрами: топ-3 модели от надежных брендов (фото)

Смартфоны в среднем ценовом сегменте сегодня почти не имеют компромиссов. На рынке выделяются три устройства стоимостью до 15 000 гривен, предлагающие оптимальный баланс производительности и функциональности.

Фокус собрал характеристики, плюсы и минусы популярных в Украине моделей от Motorola, Xiaomi и Samsung.

Motorola Edge 60 Fusion

Смартфон Motorola Edge 60 Fusion отличается прочным корпусом с защитой IP68/IP69 и соответствием военному стандарту MIL-STD-810H. Задняя панель выполнена из экокожи. Аппарат получил 6,67-дюймовый P-OLED экран с частотой 120 Гц, разрешением 2712х1220 пикселей и стеклом Gorilla Glass 7i. Работает устройство на процессоре MediaTek Dimensity 7300. Объем памяти достигает 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ формата UFS 2.2 с поддержкой microSD. Основная камера оснащена датчиком 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), который дополнен 13-Мп ультраширокоугольным объективом с автофокусом. Аккумулятор емкостью 5200 мАч заряжается блоком мощностью 68 Вт. Установлена операционная система Android 15.

Відео дня

Motorola Edge 60 Fusion Фото: gsmarena.com

Эксперты отмечают отличную эргономичность, яркую матрицу и громкие стереодинамики. К преимуществам относят наличие слота для карт памяти и высокое качество снимков. Среди минусов выделяют среднюю вычислительную мощность чипсета. Фирменное приложение камеры периодически работает с задержками, а ультраширокоугольный модуль имеет проблемы с фокусировкой во время видеосъемки.

Цена: 13 999 грн (8/256 ГБ)

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Модель Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G получила классический дизайн со стеклом Gorilla Glass Victus 2 и стандартом влагозащиты IP68. Устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-экраном (120 Гц, 1220x2712 пикселей) с поддержкой Dolby Vision и пиковой яркостью 3000 нит. В основе — чип MediaTek Dimensity 7300 Ultra. В наличии до 12 ГБ ОЗУ и накопитель UFS 2.2 на 256/512 ГБ. Фотоблок состоит из основного модуля на 200 Мп с OIS, 8-Мп сверхширокоугольной камеры и 2-Мп макросенсора. Батарея на 5110 мАч поддерживает зарядку 45 Вт. Телефон поставляется с ОС Android 14.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Телефон хвалят за качественную сборку, детализированный дисплей и сбалансированный стереозвук. Смартфон показывает отличные результаты ночной съемки и долго держит заряд даже при минусовых температурах. В перечне недостатков значится отсутствие слота microSD и 3,5-мм разъема для наушников. Скорость зарядки снизилась по сравнению с прошлым поколением. Также гаджет требует ручного обновления до актуальной версии ОС.

Цена: 14 999 грн (8/256 ГБ)

Samsung Galaxy A36

Смартфон Samsung Galaxy A36 имеет корпус толщиной 7,4 мм со стеклянными панелями Gorilla Glass Victus+ и защитой IP67. Экран представлен 6,7-дюймовой матрицей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей, поддержкой 120 Гц и яркостью 1900 нит. Вычисления выполняет процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Объем оперативной памяти достигает 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ (UFS 2.2). Тройная камера включает 50-Мп главный сенсор с OIS, 8-Мп сверхширокоугольный и 5-Мп макромодуль. Емкость батареи составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка на 45 Вт. Заявлены шесть лет обновлений для предустановленной ОС Android 15.

Samsung Galaxy A36 Фото: gsmarena.com

Обозреватели выделяют прочные материалы корпуса, достаточный запас яркости дисплея и стабильную работу процессора под нагрузкой. Главным плюсом стала длительная программная поддержка. Основная критика касается отсутствия заметных улучшений в качестве фотосъемки по сравнению с прошлыми моделями серии. В комплекте поставки нет зарядного блока, также нет поддержки карт памяти, а виртуальный датчик приближения во время звонков работает хуже аппаратных аналогов.

Цена: 14 899 грн (8/256 ГБ)

