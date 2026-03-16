Лучшие смартфоны Samsung на любой бюджет: топ 5 моделей в 2026 году (фото)

Телефоны Samsung являются одними из самых популярных на рынке. Компания предлагает множество моделей — от бюджетной серии Galaxy A до флагманов Galaxy S.

Поскольку на 2026 год Samsung подготовила ряд новых смартфонов, эксперты портала Tech Advisor назвали 5 лучших моделей на разный бюджет.

Лучший смартфон Samsung в целом

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: The Gadgeteer

Samsung Galaxy S26 Ultra стал одним из самых функциональных смартфонов Android в 2026 году. Это самое дорогое устройство серии Galaxy S26, которое получило ряд улучшений по сравнению со своим предшественником.

Особенностью Galaxy S26 Ultra стал первый в мире дисплей конфиденциальности (Privacy Display), который не позволяет окружающим подглядывать. Смартфон также получил более быструю зарядку и некоторые улучшения приложения камеры.

Плюсы Galaxy S26 Ultra:

дисплей конфиденциальности;

кодек APV и горизонтальная блокировка видео;

надежное программное обеспечение;

топовые инструменты ИИ;

более быстрая зарядка.

Минусы Galaxy S26 Ultra:

почти никаких обновлений оборудования;

неудобное расположение S-Pen;

отсутствие магнитной панели Qi2;

высокая стоимость.

Лучший смартфон Samsung среднего класса

Samsung Galaxy S25 FE Фото: Android Central

Samsung Galaxy S25 FE предлагает отличное соотношение цены и производительности. Он идеально подойдет для тех, кто ищет доступный флагманский телефон или просто лучшее среднебюджетное устройство.

Galaxy S25 FE работает на чипсете Exynos 2400, который ранее использовался в Galaxy S24. Он имеет именно ту мощность, которая нужна большинству пользователей. Единственное, в чем он может иметь некоторые трудности, — более требовательные 3D-игры.

Плюсы Galaxy S25 FE:

флагманский дизайн;

хорошие камеры;

солидное время работы от батареи;

интуитивно понятный интерфейс;

семь лет обновлений.

Минусы Galaxy S25 FE:

поддержка камер могла бы быть лучше;

случайные программные ошибки;

не подходит для требовательных игр.

Лучший бюджетный смартфон Samsung

Samsung Galaxy A17 5G Фото: sammobile.com

Samsung Galaxy A17 5G стал победителем в категории лучших недорогих моделей компании. Он очень похож на предыдущий Galaxy A16, однако предлагает лучший дисплей, премиальный дизайн и шесть лет обновлений с момента запуска.

Плюсы Galaxy A17 5G:

дизайн;

длительная поддержка программного обеспечения;

большой, яркий экран;

плавный интерфейс.

Минусы Galaxy A17 5G:

почти идентичен A16 5G;

нечеткие вторичные камеры.

Лучший складной смартфон Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: androidauthority.com

Samsung Galaxy Z Fold 7 создан для требовательных пользователей, которым нужен производительный и многозадачный смартфон. Его основным обновлением, по сравнению с Z Fold 6, стал гораздо более тонкий корпус. Благодаря толщине всего 4,2 мм он больше не ощущается как два склеенных устройства в кармане.

Огромный внутренний дисплей позволяет легко выполнять несколько задач одновременно. Кроме того, смартфон получил значительно улучшенные камеры по сравнению с предыдущим поколением.

Плюсы Galaxy Z Fold 7:

тонкий и легкий корпус;

обновленные камеры;

менее заметная складка;

отличное программное обеспечение.

Минусы Galaxy Z Fold 7:

нет поддержки S Pen;

нет улучшений аккумулятора или зарядки.

Смартфон Samsung с лучшим временем автономной работы

Samsung Galaxy S26+ Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy S26+ все еще предлагает ряд флагманских функций, однако стоит дешевле, чем Galaxy S26 Ultra.

Одним из преимуществ Galaxy S26+ над стандартным Galaxy S26 стал более мощный аккумулятор емкостью 4900 мАч. Он также работает на чипсете Exynos 2600, который помогает еще больше уменьшить ежедневное потребление энергии.

Плюсы Galaxy S26+:

дисплей;

высокая производительность;

некоторые передовые функции ИИ.

Минусы Galaxy S26+:

есть конкуренты с лучшим соотношением цены и качества.

