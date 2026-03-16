Лучшие смартфоны Samsung на любой бюджет: топ 5 моделей в 2026 году (фото)
Телефоны Samsung являются одними из самых популярных на рынке. Компания предлагает множество моделей — от бюджетной серии Galaxy A до флагманов Galaxy S.
Поскольку на 2026 год Samsung подготовила ряд новых смартфонов, эксперты портала Tech Advisor назвали 5 лучших моделей на разный бюджет.
Лучший смартфон Samsung в целом
Samsung Galaxy S26 Ultra стал одним из самых функциональных смартфонов Android в 2026 году. Это самое дорогое устройство серии Galaxy S26, которое получило ряд улучшений по сравнению со своим предшественником.
Особенностью Galaxy S26 Ultra стал первый в мире дисплей конфиденциальности (Privacy Display), который не позволяет окружающим подглядывать. Смартфон также получил более быструю зарядку и некоторые улучшения приложения камеры.
Плюсы Galaxy S26 Ultra:
- дисплей конфиденциальности;
- кодек APV и горизонтальная блокировка видео;
- надежное программное обеспечение;
- топовые инструменты ИИ;
- более быстрая зарядка.
Минусы Galaxy S26 Ultra:
- почти никаких обновлений оборудования;
- неудобное расположение S-Pen;
- отсутствие магнитной панели Qi2;
- высокая стоимость.
Лучший смартфон Samsung среднего класса
Samsung Galaxy S25 FE предлагает отличное соотношение цены и производительности. Он идеально подойдет для тех, кто ищет доступный флагманский телефон или просто лучшее среднебюджетное устройство.
Galaxy S25 FE работает на чипсете Exynos 2400, который ранее использовался в Galaxy S24. Он имеет именно ту мощность, которая нужна большинству пользователей. Единственное, в чем он может иметь некоторые трудности, — более требовательные 3D-игры.
Плюсы Galaxy S25 FE:
- флагманский дизайн;
- хорошие камеры;
- солидное время работы от батареи;
- интуитивно понятный интерфейс;
- семь лет обновлений.
Минусы Galaxy S25 FE:
- поддержка камер могла бы быть лучше;
- случайные программные ошибки;
- не подходит для требовательных игр.
Лучший бюджетный смартфон Samsung
Samsung Galaxy A17 5G стал победителем в категории лучших недорогих моделей компании. Он очень похож на предыдущий Galaxy A16, однако предлагает лучший дисплей, премиальный дизайн и шесть лет обновлений с момента запуска.
Плюсы Galaxy A17 5G:
- дизайн;
- длительная поддержка программного обеспечения;
- большой, яркий экран;
- плавный интерфейс.
Минусы Galaxy A17 5G:
- почти идентичен A16 5G;
- нечеткие вторичные камеры.
Лучший складной смартфон Samsung
Samsung Galaxy Z Fold 7 создан для требовательных пользователей, которым нужен производительный и многозадачный смартфон. Его основным обновлением, по сравнению с Z Fold 6, стал гораздо более тонкий корпус. Благодаря толщине всего 4,2 мм он больше не ощущается как два склеенных устройства в кармане.
Огромный внутренний дисплей позволяет легко выполнять несколько задач одновременно. Кроме того, смартфон получил значительно улучшенные камеры по сравнению с предыдущим поколением.
Плюсы Galaxy Z Fold 7:
- тонкий и легкий корпус;
- обновленные камеры;
- менее заметная складка;
- отличное программное обеспечение.
Минусы Galaxy Z Fold 7:
- нет поддержки S Pen;
- нет улучшений аккумулятора или зарядки.
Смартфон Samsung с лучшим временем автономной работы
Samsung Galaxy S26+ все еще предлагает ряд флагманских функций, однако стоит дешевле, чем Galaxy S26 Ultra.
Одним из преимуществ Galaxy S26+ над стандартным Galaxy S26 стал более мощный аккумулятор емкостью 4900 мАч. Он также работает на чипсете Exynos 2600, который помогает еще больше уменьшить ежедневное потребление энергии.
Плюсы Galaxy S26+:
- дисплей;
- высокая производительность;
- некоторые передовые функции ИИ.
Минусы Galaxy S26+:
- есть конкуренты с лучшим соотношением цены и качества.
Напомним, смартфоны среднего класса Galaxy A57 и Galaxy A37могут существенно вырасти в цене по сравнению со своими предшественниками.
