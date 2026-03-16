Найкращі смартфони Samsung на будь-який бюджет: топ 5 моделей у 2026 році (фото)

Телефони Samsung є одними з найпопулярніших на ринку. Компанія пропонує безліч моделей — від бюджетної серії Galaxy A до флагманів Galaxy S.

Оскільки на 2026 рік Samsung підготувала низку нових смартфонів, експерти порталу Tech Advisor назвали 5 найкращих моделей на різний бюджет.

Найкращий смартфон Samsung загалом

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: The Gadgeteer

Samsung Galaxy S26 Ultra став одним з найбільш функціональних смартфонів Android у 2026 році. Це найдорожчий пристрій серії Galaxy S26, який отримав низку покращень, порівняно зі своїм попередником.

Особливістю Galaxy S26 Ultra став перший у світі дисплей конфіденційності (Privacy Display), який не дозволяє оточуючим підглядати. Смартфон також отримав швидшу зарядку та деякі покращення застосунку камери.

Плюси Galaxy S26 Ultra:

дисплей конфіденційності;

кодек APV та горизонтальне блокування відео;

надійне програмне забезпечення;

топові інструменти ШІ;

швидша зарядка.

Мінуси Galaxy S26 Ultra:

майже жодних оновлень обладнання;

незручне розташування S-Pen;

відсутність магнітної панелі Qi2;

висока вартість.

Найкращий смартфон Samsung середнього класу

Samsung Galaxy S25 FE Фото: Android Central

Samsung Galaxy S25 FE пропонує чудове співвідношення ціни та продуктивності. Він ідеально підійде для тих, хто шукає доступний флагманський телефон або просто найкращий середньобюджетний пристрій.

Galaxy S25 FE працює на чипсеті Exynos 2400, який раніше використовувався в Galaxy S24. Він має саме ту потужність, яка потрібна більшості користувачів. Єдине, в чому він може мати деякі труднощі, — більш вимогливі 3D-ігри.

Плюси Galaxy S25 FE:

флагманський дизайн;

хороші камери;

солідний час роботи від батареї;

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;

сім років оновлень.

Мінуси Galaxy S25 FE:

підтримка камер могла б бути кращою;

випадкові програмні помилки;

не підходить для вимогливих ігор.

Найкращий бюджетний смартфон Samsung

Samsung Galaxy A17 5G Фото: sammobile.com

Samsung Galaxy A17 5G став переможцем в категорії найкращих недорогих моделей компанії. Він дуже схожий на попередній Galaxy A16, однак пропонує кращий дисплей, преміальний дизайн та шість років оновлень з моменту запуску.

Плюси Galaxy A17 5G:

дизайн;

тривала підтримка програмного забезпечення;

великий, яскравий екран;

плавний інтерфейс.

Мінуси Galaxy A17 5G:

майже ідентичний A16 5G;

нечіткі вторинні камери.

Найкращий складаний смартфон Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: androidauthority.com

Samsung Galaxy Z Fold 7 створений для вимогливих користувачів, яким потрібен продуктивний та багатозадачний смартфон. Його основним оновленням, порівняно з Z Fold 6, став набагато тонший корпус. Завдяки товщині всього 4,2 мм він більше не відчувається як два склеєні пристрої у кишені.

Величезний внутрішній дисплей дозволяє легко виконувати кілька завдань одночасно. Окрім того, смартфон отримав значно покращені камери, порівняно з попереднім поколінням.

Плюси Galaxy Z Fold 7:

тонкий та легкий корпус;

оновлені камери;

менш помітна складка;

відмінне програмне забезпечення.

Мінуси Galaxy Z Fold 7:

немає підтримки S Pen;

немає покращень акумулятора чи зарядки.

Смартфон Samsung з найкращим часом автономної роботи

Samsung Galaxy S26+ Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy S26+ все ще пропонує низку флагманських функцій, однак коштує дешевше, ніж Galaxy S26 Ultra.

Однією переваг Galaxy S26+ над стандартним Galaxy S26 став потужніший акумулятор ємністю 4900 мАг. Він також працює на чипсеті Exynos 2600, який допомагає ще більше зменшити щоденне споживання енергії.

Плюси Galaxy S26+:

дисплей;

висока продуктивність;

деякі передові функції ШІ.

Мінуси Galaxy S26+:

є конкуренти із кращим співвідношенням ціни та якості.

Нагадаємо, смартфони середнього класу Galaxy A57 та Galaxy A37 можуть суттєво зрости в ціні, порівняно зі своїми попередниками.

Фокус також повідомляв, що найдорожчий смартфон Samsung може мати суттєвий недолік, пов'язаний з функцією Privacy Display.