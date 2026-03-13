Бюджетні смартфони Samsung можуть здивувати цінами: що з ними станеться у 2026 році

Смартфони середнього класу Samsung Galaxy A57 та Samsung Galaxy A37 можуть суттєво зрости в ціні на тлі глобального подорожчання пам’яті.

Samsung Galaxy A57 може з'явитися на деяких ринках за ціною 750 євро, стверджує інсайдер Роланд Квандт. Це означає, що бюджетна модель наздоганяє по вартості деякі флагмани.

Ба більше, Dealabs Magazine повідомляє, що Galaxy A57 отримає нову конфігурацію пам’яті в 512 ГБ на додачу до звичних версій на 128 ГБ та 256 ГБ. За даними журналу, ціна цієї моделі у Франції сягатиме колосальних 799 євро. Видання також наводить ціни інших конфігурацій.

Ціни на Samsung Galaxy A37 5G:

128 ГБ / 6 ГБ — 449 євро;

256 ГБ / 8 ГБ — 529 євро.

Ціни на Samsung Galaxy A57 5G:

128 ГБ / 8 ГБ — 549 євро;

256 ГБ / 8 ГБ — 599 євро;

512 ГБ / 8 ГБ -799 євро.

Якщо чутки виявляться правдивими, то у 2026 році бюджетні смартфони Samsung подорожчають на 50–70 євро, порівняно з початковими цінами 2025 року. При цьому за характеристиками A37 та A57 поки виглядають дуже схожими на своїх попередників.

Очікується, що Galaxy A37 5G буде доступний у графітовому, білому, темно-зеленому та лавандовому кольорах. Водночас Galaxy A57 5G продаватиметься у сірому, синьому, світло-синьому та лавандовому дизайні.

