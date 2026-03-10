Ці смартфони подорожчають з наступного тижня: названо моделі, які зростуть в ціні

З 16 березня китайська компанія Oppo скоригує ціни на свої телефони. Ці зміни зумовлені суттєвим подорожчанням чипів пам’яті.

Підвищення цін торкнеться деяких телефонів OnePlus, а також смартфонів Oppo серій A та K. Водночас ціни на серії Find та Reno поки залишаться незмінними, пише Fast Technology з посиланням на Oppo.

У публікації сказано, що Oppo вирішила підняти ціни на смартфони через стрімке зростання цін на основні компоненти. Очікується, що у першому кварталі 2026 року ціни на пам'ять зростуть на 80-90% у порівнянні з попереднім кварталом. Флеш-пам'ять NAND також різко подорожчає.

Важливо

Ноутбуки подорожчають на 40%: аналітики назвали терміни і причини стрибка цін (фото)

Як зазначають галузеві аналітики, різке подорожчання мікросхем пам'яті сьогодні є основним рушієм цін на смартфони. Оскільки точка економічної ефективності зміщується, коливання цін можуть стати нормою на деякий час.

Відео дня

У виданні також наголосили, що Oppo — це не перший бренд у галузі, який оголосив про коригування цін. За останні місяці низка великих виробників смартфонів натякнули або прямо оголосити про подорожчання своїх пристроїв.

Нагадаємо, раніше інсайдер повідомляв, що ціни на смартфони OnePlus, Redmi та iQOO зростуть у 2026 році.

Фокус також попереджав про подорожчання деяких флагманських смартфонів із серії Samsung Galaxy S26.