Эти смартфоны подорожают со следующей недели: названы модели, которые вырастут в цене

С 16 марта китайская компания Oppo скорректирует цены на свои телефоны. Эти изменения обусловлены существенным подорожанием чипов памяти.

Повышение цен коснется некоторых телефонов OnePlus, а также смартфонов Oppo серий A и K. В то же время цены на серии Find и Reno пока останутся неизменными, пишет Fast Technology со ссылкой на Oppo.

В публикации сказано, что Oppo решила поднять цены на смартфоны из-за стремительного роста цен на основные компоненты. Ожидается, что в первом квартале 2026 года цены на память вырастут на 80-90% по сравнению с предыдущим кварталом. Флеш-память NAND также резко подорожает.

Важно

Ноутбуки подорожают на 40%: аналитики назвали сроки и причины скачка цен (фото)

Как отмечают отраслевые аналитики, резкое подорожание микросхем памяти сегодня является основным двигателем цен на смартфоны. Поскольку точка экономической эффективности смещается, колебания цен могут стать нормой на некоторое время.

Відео дня

В издании также отметили, что Oppo — это не первый бренд в отрасли, который объявил о корректировке цен. За последние месяцы ряд крупных производителей смартфонов намекнули или прямо объявить о подорожании своих устройств.

Напомним, ранее инсайдер сообщал, что цены на смартфоны OnePlus, Redmi и iQOO вырастут в 2026 году.

Фокус также предупреждал о подорожании некоторых флагманских смартфонов из серии Samsung Galaxy S26.