Ноутбуки подорожают на 40%: аналитики назвали сроки и причины скачка цен (фото)

Глобальный рынок лэптопов столкнется с резким скачком розничных цен. Стоимость популярных моделей может вырасти почти на 40% из-за удорожания ключевых комплектующих.

Подорожание вызвано дефицитом оперативной памяти, твердотельных накопителей и процессоров, пишет TrendForce. Поставщики вынуждены менять ценовую политику на фоне высокого спроса на вычисления для искусственного интеллекта.

Аналитики смоделировали ситуацию на примере стандартного лэптопа с рекомендованной розничной ценой 900 долларов. Доля оперативной памяти (DRAM) и SSD в себестоимости устройства обычно составляет около 15%. Из-за сокращения поставок этот показатель превысит 30% в первом квартале 2026 года. Только удорожание памяти потребует повышения итоговой цены компьютера на 30% для сохранения маржи производителей.

Відео дня

Ситуация усугубляется ростом цен на процессоры. Компания Intel уже повысила стоимость чипов начального уровня и прошлых поколений более чем на 15%. Следующее повышение цен на платформы среднего и топового сегментов запланировано на второй квартал 2026 года.

Доля компонентов DRAM, SSD и CPU в себестоимости ноутбуков вырастет на 13% в годовом исчислении Фото: TrendForce

Чипы остаются одной из самых дорогих деталей ПК. Совместная доля памяти и CPU в себестоимости ноутбука вырастет с 45% (в первом квартале 2025 года) до 58% (в первом квартале 2026 года). Таким образом, совокупный рост производственных затрат приведет к подорожанию готовых устройств на 40%.

На рынке также наблюдается нестабильность поставок. Передовые мощности заводов переориентированы на выпуск высокопроизводительных чипов для ИИ. Это спровоцировало нехватку процессоров начального уровня от Intel. Конкурирующая компания AMD смогла увеличить долю рынка. Однако недавние отчеты указывают на возможный дефицит бюджетных платформ и у этого вендора.

Крупные производители ноутбуков смогут частично сдержать цены благодаря долгосрочным контрактам и большим объемам закупок. Мелкие же бренды столкнутся с финансовыми рисками и падением поставок на фоне дефицита.

Ранее сообщали про легкий и автономный ноутбук для долгой работы. Выбор надежного ноутбука для повседневных задач и работы при отключениях света требует внимания к автономности и производительности. Модель ASUS Vivobook 15 стала одним из бестселлеров среди украинских покупателей.

Также Фокус писал про лучший бюджетный ноутбук в 2026 году. Ноутбук Acer Aspire Go 15 предлагает отличное соотношение цены и характеристик. Он имеет достаточно памяти и хранилища для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц и пользование стриминговыми платформами.