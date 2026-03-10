Ноутбуки подорожчають на 40%: аналітики назвали терміни і причини стрибка цін (фото)

Глобальний ринок лептопів зіткнеться з різким стрибком роздрібних цін. Вартість популярних моделей може зрости майже на 40% через подорожчання ключових комплектуючих.

Подорожчання викликане дефіцитом оперативної пам'яті, твердотільних накопичувачів і процесорів, пише TrendForce. Постачальники змушені змінювати цінову політику на тлі високого попиту на обчислення для штучного інтелекту.

Аналітики змоделювали ситуацію на прикладі стандартного лептопа з рекомендованою роздрібною ціною 900 доларів. Частка оперативної пам'яті (DRAM) і SSD у собівартості пристрою зазвичай становить близько 15%. Через скорочення поставок цей показник перевищить 30% у першому кварталі 2026 року. Тільки подорожчання пам'яті вимагатиме підвищення підсумкової ціни комп'ютера на 30% для збереження маржі виробників.

Ситуація ускладнюється зростанням цін на процесори. Компанія Intel уже підвищила вартість чипів початкового рівня і минулих поколінь більш ніж на 15%. Наступне підвищення цін на платформи середнього і топового сегментів заплановано на другий квартал 2026 року.

Частка компонентів DRAM, SSD і CPU в собівартості ноутбуків зросте на 13% у річному обчисленні Фото: TrendForce

Чипи залишаються однією з найдорожчих деталей ПК. Спільна частка пам'яті та CPU в собівартості ноутбука зросте з 45% (у першому кварталі 2025 року) до 58% (у першому кварталі 2026 року). Таким чином, сукупне зростання виробничих витрат призведе до подорожчання готових пристроїв на 40%.

На ринку також спостерігається нестабільність поставок. Передові потужності заводів переорієнтовані на випуск високопродуктивних чипів для ШІ. Це спровокувало брак процесорів початкового рівня від Intel. Конкуруюча компанія AMD змогла збільшити частку ринку. Однак недавні звіти вказують на можливий дефіцит бюджетних платформ і у цього вендора.

Великі виробники ноутбуків зможуть частково стримати ціни завдяки довгостроковим контрактам і великим обсягам закупівель. Дрібні ж бренди зіткнуться з фінансовими ризиками і падінням поставок на тлі дефіциту.

