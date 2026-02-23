Легкий і автономний ноутбук для довгої роботи: яку модель рекомендують експерти (фото)

Вибір надійного ноутбука для повсякденних завдань і роботи при вимкненнях світла вимагає уваги до автономності та продуктивності. Модель ASUS Vivobook 15 стала одним із бестселерів серед українських покупців.

Цей компактний лептоп пропонує відмінне співвідношення ціни та якості для офісу, навчання і навіть легких ігор. Зібравши реальні відгуки власників і ключові характеристики, про особливості моделі на практиці розповість Фокус.

Який ноутбук вибрати у 2026 році

Існує кілька версій пристрою, з яких рекомендують вибирати модель ASUS Vivobook 15 M1502YA на базі шестиядерного процесора AMD Ryzen 5 7430U. На відміну від рішень Intel серії H, чіпсет вийшов енергоефективним, не втрачаючи в швидкості роботи. Його TDP становить усього 15 Вт, тоді як загальне енергоспоживання системи не перевищує 45 Вт.

У зв'язці з 16 ГБ оперативної пам'яті та швидким SSD-накопичувачем на 512 ГБ ноутбук забезпечує плавну роботу без зависань. Користувачі відзначають, що система легко справляється з одночасним відкриттям п'ятнадцяти вкладок у браузері і декількох важких програм. За стабільну роботу під навантаженням відповідає фірмова система охолодження з вентиляторами IceBlades. Легкі аеродинамічні лопаті підсилюють потік повітря і працюють практично безшумно.

Якісне зображення виводиться на 15,6-дюймовий матовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD. Екран має широкі кути огляду та захист від шкідливого синього світіння для комфортної довгої роботи. Кришка лептопа розкривається на 180 градусів, що дуже зручно для спільних обговорень. Повнорозмірна клавіатура ErgoSense отримала приємний відгук і невеликі заглиблення на клавішах під форму пальців. Яскраве підсвічування клавіатури особливо рятує під час відсутності електрики.

Батарея та нюанси

Цікавою фішкою моделі стало антибактеріальне покриття корпусу, що знищує до 99% шкідливих мікроорганізмів. Для захисту приватності передбачена зручна механічна шторка веб-камери. Акумулятор впевнено тримає заряд 4-5+ годин. Чималою перевагою стала підтримка технології Power Delivery через сучасний порт Type-C. Це дає змогу напряму заряджати ноутбук від потужного павербанка або зарядної станції в умовах блекауту.

Покупці хвалять пристрій за компактність, високу швидкість роботи та доступну ціну. Однак власники виділяють і кілька неприємних мінусів. Пластиковий корпус виявився дуже мазким і миттєво збирає відбитки пальців. Також користувачі стикаються з труднощами під час першого встановлення операційної системи. Ноутбук поставляється без ОС, а стандартний установник Windows часто не бачить драйвери Wi-Fi. В іншому це перевірене і надійне рішення серед доступних ультрабуків.

Ціна ASUS Vivobook 15 M1502YA в Україні — 24 999 грн.

Раніше повідомляли про топ-5 надійних планшетів у 2026 році. Грань між планшетом і компактним ноутбуком у 2026 році стирається: гаджети отримують потужні процесори, системи охолодження і підтримку зовнішніх моніторів.