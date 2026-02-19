Купити надійний планшет у 2026 році: топ 5 моделей на будь-який бюджет (фото)

Грань між планшетом і компактним ноутбуком у 2026 році стирається: гаджети отримують надпотужні процесори, системи охолодження і підтримку зовнішніх моніторів.

Наводимо п'ятірку найкращих планшетів від перевірених брендів, згідно з рейтингом GSMArena. До добірки увійшли як ультимативні флагмани, так і потужні бюджетники для повсякденних завдань.

Apple iPad Pro 11" і 13" (2025)

Актуальне покоління iPad Pro залишається визнаним стандартом на ринку. Apple оснастила пристрої потужним чипом M5, потенціал якого операційна система iPadOS поки що навіть нездатна розкрити до кінця. Базова комплектація включає 12 ГБ оперативної пам'яті. Дисплеї Ultra Retina Tandem OLED (доступні в діагоналях 11 і 13 дюймів) забезпечують кращу на ринку передачу кольору та ідеальний чорний колір.

Пристрої тепер підтримують виведення зображення на зовнішній дисплей з частотою оновлення 120 Гц і адаптивну синхронізацію (VRR). За зв'язок відповідають новітні модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і фірмовий 5G-модем C1X.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Якщо ви шукаєте найкращий великий планшет за межами екосистеми Apple, це найкращий вибір. В алюмінієвому корпусі завтовшки всього 5,1 мм розмістився гігантський 14,6-дюймовий AMOLED-екран і чотири чудових динаміки. За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 9400+, а за автономність — батарея на 11 600 мАг, що забезпечує понад 13 годин роботи активного екрана.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Фото: gsmarena.com

Завдяки оболонці One UI 8 (на базі Android 16) і режиму Samsung DeX, планшет легко перетворюється на справжню робочу станцію, здатну замінити ноутбук. Приємним бонусом стане фірмовий стилус S Pen, який поставляється прямо в комплекті.

OnePlus Pad 3

OnePlus вдалося створити планшет із топовими характеристиками, який коштує значно дешевше за конкурентів. Апарат отримав топовий процесор Snapdragon 8 Elite і якісну LCD-матрицю з видатним запасом яскравості та частотою 144 Гц. За довгу роботу відповідає акумулятор на 12 140 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 80 Вт.

Головна програмна фішка планшета — функція Oppo O+ Connect, що дає змогу віддалено керувати вашим ПК (Windows або Mac) з будь-якої точки світу за наявності інтернету.

RedMagic Astra

Це компактний 9-дюймовий планшет в алюмінієвому корпусі, створений спеціально для геймерів. Усередині стоїть флагманський чип Snapdragon 8 Elite, а картинку виводить надшвидкий LTPO AMOLED-екран із частотою 165 Гц. Процесор охолоджується системою з випаровувальною камерою і справжнім обертовим кулером з RGB-підсвічуванням. Живить пристрій батарея на 8 200 мАг зі швидкою зарядкою на 80 Вт. Для зручного хвата під час ігор передбачено бічний порт USB 3.2 Gen2, що підтримує обхідну зарядку: енергія йде безпосередньо в систему, не нагріваючи акумулятор.

Redmi Pad 2 Pro Фото: gsmarena.com

Redmi Pad 2 Pro

За скромну ціну Xiaomi пропонує планшет у преміальному алюмінієвому корпусі, який з легкістю справляється з браузером, відео, поділом екрана і навіть сучасними іграми.

За продуктивність відповідає енергоефективний процесор Snapdragon 7s Gen 4, у наявності 12,1-дюймовий LCD-дисплей із підтримкою 120 Гц. Рекордна батарея на 12 000 мАг показала феноменальні результати в тестах на витривалість. Із приємних і рідкісних у 2026 році особливостей — наявність роз'єму 3,5 мм для навушників і слота для карт пам'яті microSD.

Раніше повідомлялося про потужні планшети Xiaomi з батареєю 9200 мАг. Xiaomi готується випустити топові планшети Pad 8 і Pad 8 Pro на міжнародних ринках. Характеристики новинок уже оприлюднені.