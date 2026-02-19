Купить надежный планшет в 2026 году: топ-5 моделей на любой бюджет (фото)

Грань между планшетом и компактным ноутбуком в 2026 году стирается: гаджеты получают сверхмощные процессоры, системы охлаждения и поддержку внешних мониторов.

Приводим пятерку лучших планшетов от проверенных брендов, согласно рейтингу GSMArena. В подборку вошли как ультимативные флагманы, так и мощные бюджетники для повседневных задач.

Apple iPad Pro 11" и 13" (2025)

Актуальное поколение iPad Pro остается признанным стандартом на рынке. Apple оснастила устройства мощным чипом M5, потенциал которого операционная система iPadOS пока даже неспособна раскрыть до конца. Базовая комплектация включает 12 ГБ оперативной памяти. Дисплеи Ultra Retina Tandem OLED (доступны в диагоналях 11 и 13 дюймов) обеспечивают лучшую на рынке цветопередачу и идеальный черный цвет.

Устройства теперь поддерживают вывод изображения на внешний дисплей с частотой обновления 120 Гц и адаптивную синхронизацию (VRR). За связь отвечают новейшие модули Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и фирменный 5G-модем C1X.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Если вы ищете лучший большой планшет за пределами экосистемы Apple, это лучший выбор. В алюминиевом корпусе толщиной всего 5,1 мм разместился гигантский 14,6-дюймовый AMOLED-экран и четыре отличных динамика. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 9400+, а за автономность — батарея на 11 600 мАч, обеспечивающая свыше 13 часов работы активного экрана.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Фото: gsmarena.com

Благодаря оболочке One UI 8 (на базе Android 16) и режиму Samsung DeX, планшет легко превращается в настоящую рабочую станцию, способную заменить ноутбук. Приятным бонусом станет фирменный стилус S Pen, который поставляется прямо в комплекте.

OnePlus Pad 3

OnePlus удалось создать планшет с топовыми характеристиками, который стоит значительно дешевле конкурентов. Аппарат получил топовый процессор Snapdragon 8 Elite и качественную LCD-матрицу с выдающимся запасом яркости и частотой 144 Гц. За долгую работу отвечает аккумулятор на 12 140 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Главная программная фишка планшета — функция Oppo O+ Connect, позволяющая удаленно управлять вашим ПК (Windows или Mac) из любой точки мира при наличии интернета.

RedMagic Astra

Это компактный 9-дюймовый планшет в алюминиевом корпусе, созданный специально для геймеров. Внутри стоит флагманский чип Snapdragon 8 Elite, а картинку выводит сверхбыстрый LTPO AMOLED-экран с частотой 165 Гц. Процессор охлаждается системой с испарительной камерой и настоящим вращающимся кулером с RGB-подсветкой. Питает устройство батарея на 8 200 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт. Для удобного хвата во время игр предусмотрен боковой порт USB 3.2 Gen2, поддерживающий обходную зарядку: энергия идет напрямую в систему, не нагревая аккумулятор.

Redmi Pad 2 Pro Фото: gsmarena.com

Redmi Pad 2 Pro

За скромную цену Xiaomi предлагает планшет в премиальном алюминиевом корпусе, который с легкостью справляется с браузером, видео, разделением экрана и даже современными играми.

За производительность отвечает энергоэффективный процессор Snapdragon 7s Gen 4, в наличии 12,1-дюймовый LCD-дисплей с поддержкой 120 Гц. Рекордная батарея на 12 000 мАч показала феноменальные результаты в тестах на выносливость. Из приятных и редких в 2026 году особенностей — наличие разъема 3,5 мм для наушников и слота для карт памяти microSD.

